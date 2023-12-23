حماس تدعو إلى الضغط على الاحتلال للكشف عن مصير مئات الفلسطينيين المعتقلين

دعت حركة المقاومة الفلسطينية “حماس” المؤسسات الدولية ومنظمات حقوق الإنسان إلى توثيق المجازر المروعة والإعدامات الميدانية بحق المئات من أبناء الشعب الفلسطيني.

وحثت حركة حماس في بيان لها على توثيق المجازر خاصة في مدينة غزة وبلدة جباليا حيث تعرضت تلك المنطقتان على وجه التحديد إلى إبادة ممنهجة عبر تدمير كل مناحي الحياة.

وطالبت برفع هذه الجرائم والفظائع إلى المحاكم الجنائية المختصة حول العالم، تمهيداً لمحاكمة قادة الاحتلال على ما ارتكبوه من فظائع يندى لها جبين الإنسانية.

كما دعت حماس اللجنة الدولية للصليب الأحمر وغيرها من المؤسسات الدولية المعنية لمتابعة أوضاع وحقوق الأسرى إلى الإضطلاع بمسؤولياتهم القانونية ومتابعة وتسليط الضوء على ما يتعرض له أسرانا في سجون الاحتلال الصهيوني من انتهاكات، وتعذيب ممنهج.

ودعت للضغط على سلطات الاحتلال الصهيوني من أجل الكشف عن مصير مئات الفلسطينيين الذين اعتقلهم جيشهم المجرم من قطاع غزة، ويخفيهم قسرياً في سجونه دون معرفة أي معلومات عن أوضاعهم وظروف احتجازهم.