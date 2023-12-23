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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ الوادى الجديد يعلن تشغيل محكمة الفرافرة اعتبارا من أول يناير

محافظ الوادى
محافظ الوادى

أعلن اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، صدور القرار الوزاري بتشغيل محكمة الفرافرة وذلك اعتبارًا من أول يناير 2024، وذلك في إطار جهود المحافظة لتوفير كافة الخدمات للمواطنين، ووجّه الزملوط الشكر والتقدير للمستشار عمر مروان وزير العدل، للتعاون المثمر في إنهاء إجراءات تفعيل المحكمة، تخفيفًا عن مواطني الفرافرة وتوفيرًا للوقت والجهد في إنهاء إجراءات التقاضي وفقًا لأحدث التجهيزات في منظومة عمل المحاكم.

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وفى سياق آخر عقد الدكتور ياسر محمود رئيس مركز ومدينة الفرافرة لقاء جماهيري مع المواطنين  بمقر الوحدة المحلية لمركز ومدينة الفرافرة وذلك بحضور نائب رئيس المركز وجميع المعنين بالموضوع من جهاز المركز التنفيذي، لمناقشة مشكلاتهم حيث بلغ عدد الطلبات والشكاوي المقدمه اليوم من المواطنين 65 طلب وشكوي وتنوعت الطلبات فيما بين ( الحصول علي فرص عمل وقروض لعمل مشروعات خاصه وتعديل الحيز العمراني بقري المركز وبحث اليات تعديل المساحه المقرر السداد عنها من خلال منظومة تقنين الأراضي وطلبات لحفر أبار زراعيه وخلافه).

وخلال اللقاء، وجه رئيس المركز بتشكيل لجنة لفحص تراخيص الموازين بنطاق المركز والوقوف علي مدي قانونيتها كما أحال بعض من طلبات المواطنين إلى جهات الاختصاص لبحثها وسرعة حلها، مؤكدا عدم التعامل على أراضي الدولة إلا من خلال المحافظة أو المركز فقط.

أستعدادا إجراءات التقاضى التجهيزات الخدمات للمواطنين الحيز العمراني التقدير تخفيف تشكيل لجنة دكتور محمد الزملوط

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