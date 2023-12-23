استعدادا لافتتاحه.. رئيس جامعة الوادي الجديد يتفقد مركز خدمات ذوي الإعاقة

تفقد الدكتور عبد العزيز طنطاوي رئيس جامعة الوادي الجديد مركز خدمات ذوي الإعاقة بالجامعة بمقر الجامعة الجديد بالكيلو 10 وذلك بحضور الدكتورة أسماء محمد عيد مدير المركز و الدكتور محمود محارب أمين نائب مدير المركز وأعضاء هيئة التدريس مسؤولي الوحدات الفرعية وممثلين من هيئة أمديست .

وتابع رئيس الجامعه تجهيزات القاعات التدريبية والمعامل وقاعة الأدوات المساعدة والاستذكار وذلك في إطار سعي الجامعة لإنهاء الاستعدادات الخاصة بافتتاح مركز خدمات ذوي الإعاقة بالجامعة خلال الأيام القليلة المقبلة.

وأشاد رئيس الجامعة بالتعاون المثمر مع هيئة أمديست، موجها بسرعة انهاء التجهيزات لافتتاح المركز في اسرع وقت ممكن، ليقدم خدمة تعليمية متميزة لطلاب الجامعة من ذوى الهمم.