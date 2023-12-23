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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

الاستعداد لانطلاق بطولة كأس محافظ الوادي الجديد في خماسي كرة القدم

بهاء شوقي
بهاء شوقي

أعلن بهاء شوقي، مدير مديرية الشباب والرياضة بالوادى الجديد، أنه تم الاستعداد لانطلاق بطولة كأس محافظ الوادي الجديد في خماسي كرة القدم، حيث ناقشت إدارة التنمية الرياضية، شروط ونظام المشاركة في البطولة، وإجراء القرعة العلنية بحضور مندوبي المصالح والهيئات الحكومية.

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وأكد شوقي، أنه سيتم تنفيذ البطولة خلال الفترة من 24 حتى 30 من ديسمبر الجارى، بالصالة المغطاة ويشارك في البطولة 16 فريقا من المصالح الحكومية من العاملين بالجهاز الإداري على مستوى المحافظة.


وأشار شوقي، إلى أن البطولة تهدف إلى تقارب وتعارف العاملين بالجهات الإدارية المختلفة ورفع كفاءة وإنتاجية العاملين والموظفين من خلال ممارسة الرياضة والتنافس، وفي ختام الدوري سوف يتم توزيع جوائز عينية قيمة مقدمة من مديرية الشباب والرياضة.

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