محافظ الوادي الجديد: الموافقة على إعادة توزيع عدد من المكلفين كفني تمريض

أكد محافظ الوادي الجديد محمد الزملوط، موافقة وزير الصحة والسكان الدكتور خالد عبد الغفار، ورئيس أمانة المراكز الطبية المتخصصة الدكتورة مها إبراهيم، على قبول التظلم المقدم من عدد من أبناء المحافظة المكلفين بالعمل كفني تمريض ببعض المستشفيات النائية خارج المحافظة، مراعاةً للبعد الجغرافي والظروف الاجتماعية.



وأوضح المحافظ، في بيان اليوم، الخميس، أن الوزارة وافقت على إعادة توزيع المكلفين البالغ عددهم 31 فني تمريض، للعمل بمستشفى الخارجة التخصصي ومركز أورام سوهاج.

وثمن المحافظ دعم الوزارة المتواصل للمنظومة الصحية بالمحافظة والحرص على الارتقاء بمستوى الخدمة الطبية المقدمة للمواطنين.

على صعيد آخر، أكد مدير مديرية الشباب والرياضة بالوادى الجديد بهاء شوقى، انطلاق سلسلة من الندوات الصحية التوعوية عن الأمراض الفيروسية وكيفية الوقاية منها وتقوية المناعة ضمن خطة نشاط مراكز الشباب، بحضور عدد من أعضاء ورواد المراكز.

وقال شوقي إن الندوات الصحية للنشء تهدف للوقاية من الأمراض وكيفية تقوية جهاز المناعة للجسم، واتباع العادات السليمة وتجنب العادات السيئة، والتشجيع على اتباع السلوكيات الصحية السليمة، وكيفية الوقاية من الأمراض المعدية والمزمنة، وأمراض الفم والأسنان، وكذلك التوعية بالتغذية السليمة.

في سياق متصل، أعلن شوقي استئناف تنفيذ برنامج "نتشارك" في نسخته الثانية بمركز شباب ناصر بقطاع الخارجة، ومركز شباب القصر بمركز الداخلة، والذي يستهدف تفعيل دور المبادرات المجتمعية، لدى فئة النشء والشباب للتأهيل والتثقيف والوعي بأهمية المبادرات المجتمعية، والتي تنظمها وزارة الشباب والرياضة في 15 محافظة.