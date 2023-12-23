بشرى سارة بشأن هذه السلع .. مصر تحقق الاكتفاء الذاتي | تفاصيل

تبذل أجهزة ومؤسسات الدولة المصرية جهوداً كبيرة في سبيل توفير كافة احتياجات المصريين من السلع الاساسية بأسعار مناسبة ، فضلاً عن تنفيذ عدد من المشروعات العملاقة واتخاذ اجراءات لتحقيق الاكتفاء الذاتي.

يكفي عدة شهور

أعلن وزير التموين والتجارة الداخلية الدكتور علي المصيلحي في ديسمبر الجاري أن الاحتياطي الاستراتيجي من السلع الأساسية آمن ويكفي عدة شهور، مشيرا إلى أن احتياطي القمح يكفي 4 شهور ونصف، واحتياطي الزيت يكفي لأكثر من 5 أشهر ، والأرز متوافر في مصر، لافتا إلى أنه سيتم استيراد الأرز لدعم الاحتياطي.

وأشار خلال تصريحات إعلامية إلى توافر أسعار اللحوم حيث يتم بيع اللحوم البرازيلية المجمدة بسعر 160 جنيها للكيلو، فيما يتم بيع اللحوم السودانية الطازجة بسعر 220 جنيها للكيلو ، وذلك في منافذ التابعة للوزارة.. لافتا إلى توافر مخزون الدواجن حيث يتم التعاون مع اتحاد منتجي الدواجن.

وتابع المصيلحي أنه في إطار الاستعداد لشهر رمضان المبارك، فإن الوزارة ستعقد بدءا من الشهر المقبل اجتماعات مكثفة مع المصنعين والتجار للتأكد من توفير المواد الخام الخاصة بالانتاج، خاصة مع ارتفاع معدلات الاستهلاك في شهر رمضان.

وردا على سؤال بشأن ارتفاع أسعار البصل في السوق المحلي قال المصيلحي إن ارتفاع الأسعار ليس من اختصاص الوزارة ولكن حجب السلعة يدخل في اختصاص الوزارة، منوها بأنه وفق بيانات وزارة الزراعة لم تقل مساحات المنزرعة من البصل مقارنة بالعام الماضي ،مؤكدا أن حجم الانتاج المحلي يكفي الاستهلاك.

وأرجع المصيلحي ارتفاع أسعار البصل إلى قيام عدد من الدول وعلى رأسهم الهند بإصدار قرار بمنع تصدير البصل الأمر الذى زاد من الطلب على البصل المصري والذى يتميز بجودته، متوقعا مع بداية الشهر القادم تراجعه أسعار لتصل إلى 20 جنيها للكيلو.

وبحسب بيانات مجلس الوزراء، تستهدف مصر فى الموسم المقبل، زيادة المساحة المزروعة بالقمح إلى 3.8 مليون فدان من 3.2 مليون فدان، فضلا عن استهداف التوسع تدريجيا فى مساحات محصول القمح خاصة فى ظل توجه الدولة لتطبيق مفهوم الزراعة التعاقدية على هذا المحصول، وزيادة المساحة المزروعة بالمحاصيل الزيتية تدريجيا لا سيما فول الصويا وعباد الشمس شريطة توافر مقومات الاستخلاص وصناعة الأعلاف.

اكتفاء ذاتي من هذه المحاصيل

في هذا الصدد قال حسين عبدالرحمن أبوصدام نقيب عام الفلاحين ، إن إحتياطي مصر من القمح يكفي إلي ما بعد حصاد المحصول الجديد في شهر أبريل 2023 ، مشيراً إلى أن هناك إبرام واستيراد ما يؤمن الاحتياطي الاستيراتيجي من القمح ، ولفت إلى ان مصر تستورد القمح من روسيا حتي الآن كلما سنحت الفرصة حيث تتمتع العلاقات التجارية بين مصر وروسيا بمميزات كثيره كقلة التكاليف وسهولة النقل ووفرة الاحتياجات.

وأضاف خلال تصريحات لــ"صدى البلد" أنه لكي تحقق مصر الاكتفاء الذاتي من القمح يجب تنفيذ الآتي؛ التوسع الأفقي في زيادة مساحات زراعة القمح ، والتوسع الرأسي بزيادة الانتاجية بكل الطرق المتاحة، وتقليل استهلاك القمح مشيراً إلى أن مصر تستهلك نحو 20 مليون طن من القمح سنويا في حين أن الانتاج يصل لنحو 10 مليون طن ونزرع حاليا نحو 3 مليون فدان.

واستكمل : مصر حققت الكثير في تطوير القطاع الزراعي حيث تهيئة البنية الأساسية لزيادة الانتاج والوصول للاكتفاء الذاتي من اغلب المنتجات الزراعية، لافتا ان المساحه الزراعية قاربت علي 10 مليون فدان والمساحه المحصولية قاربت علي 17 مليون فدان، فضلاً عن استصلاح الأراضي الزراعيه بمبادارات ومشاريع قوميه عملاقة كمشروعات الدلتا الجديدة ومستقبل مصر وشرق العوينات والريف المصري واحياء مشروع توشكي وانشاء الصوامع ومشاريع الصوب الزراعية والري الحقلي والمشروع القومي لانتاج تقاوي الخضر وتبطين الترع ورقمنة القطاع الزراعي وميكنة الحيازة الزراعية وتطوير وانشاء مصانع الاسمدة، وتعديل وسن القوانين والتشريعات الزراعية والاهتمام بتطوير الريف المصري وتحسين معيشة الفلاحين مما أدي الي انتعاش القطاع الزراعي وزيادة الانتاج.

وتابع : وصلنا للاكتفاء الذاتي من أغلب المحاصيل الأساسية وتم تقليص الفجوة بين الانتاج والاستهلاك، حيث وصل إنتاج مصر من البطاطس لنحو 7.5 مليون طن جراء زراعة حوالي 600 ألف فدان ونصدر فائض يصل ل900 الف طن خلال هذا العام ، كما نزرع الطماطم بنحو 400 الف فدان لتنتج ما يقارب 6.5 مليون طن كل عام ونصدر الطماطم طازجة ، وننتج من الارز نحو4.5 مليون طن أرز شعير من مساحه تصل 1.2 مليون فدان وننتج برتقال أكثر من3 مليون طن من مساحه تصل الي 350 الف فدان تقريبا ونصدر نحو 1.9 مليون طن من الموالح سنويا وننتج من الاقماح حوالي 10 مليون طن من زراعة مساحه تزيد عن 3 مليون فدان، كما أن انتاج مصر من السكر وصل لنحو 2.8 مليون طن سكر كل عام من زراعة نحو 350 الف فدان من قصب السكر ونحو 650 الف فدان من بنجر السكر

وأردف: المشروعات القومية أدت لزيادة انتاج مصر من الاسماك، حيث يصل انتاج مصر من الاسماك حاليا الي نحو 2 مليون طن سنويا مما جعل مصر تحتل المرتبة الاولي افريقيا والسادسة عالميا في الاستزراع السمكي مؤكدا علي ان مصر تنتج نحو 1.4 مليار طائر كل عام ونحو 14 مليار بيضة، كما أن مشروع البتلو والتحسين الوراثي للمواشي والقوافل البيطرية المستمرة وانشاء مراكز انتاج الالبان ادي الي تنمية الثروة الحيوانية وزيادة انتاج اللحوم الحمراء والالبان.