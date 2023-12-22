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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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برلمان

برعاية مجاهد نصار وشركة الياسمين.. انطلاق منافذ مبادرة تخفيض السلع بشبرا الخيمة

صدى البلد

في إطار تطبيق مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي بتخفيض أسعار السلع الغذائية الأساسية بالتنسيق مع مديرية التموين لطرح كميات كبيرة من السلع الاستراتيجية، انطلقت اليوم مبادرة المنافذ المتنقلة "السيارات المتحركة" لمبادرة رئيس الجمهورية لتخفيض الأسعار بشبرا الخيمة، برعاية النائب مجاهد نصار والحاج عادل أبو الخير وياسمين عادل أبو الخير رئيس مجلس إدارة شركة الياسمين لتعبئة المواد الغذائية بتوفير منافذ وسيارات محملة بأطنان من السكر بأسعار مخفضة بجوار حي شرق شبرا الخيمة ومنطقة أبو العلا كساب وعزبة ناصر وعزبة الصعايدة والقطاوي وعزبة عبد الكريم نصر بشرق شبرا الخيمة وأمام مدارس النهضة الإسلامية بغرب شبرا الخيمة، لتوفير احتياجات المواطنين من السكر بأسعار مخفضة عن مثيلاتها بالأسواق بشكل دائم للمساهمة في رفع العبء عن كاهل المواطنين ومواجهة جشع التجار والممارسات الاحتكارية.

وحرص المواطنون على التوافد على منافذ وسيارات مبادرة تخفيض الأسعار التي نفذها النائب مجاهد نصار لشراء السكر مخفض الأسعار، في إطار الحرص على مواجهة ارتفاع الأسعار الذي تشهده الأسواق والحد من الممارسات الاحتكارية للتجار.

وقال النائب مجاهد نصار، أن المبادرة تأتي تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية لعمل توازن في الأسواق المحلية وخفض الأسعار لمراعاة محدودي الدخل وتوفير احتياجات المواطنين، مشيراً إلى أن المبادرة ثبت نجاحها في تطبيق منظومة خفض الأسعار تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية لعمل توازن في الأسواق المحلية وخفض الأسعار لمراعاة محدودي الدخل وتوفير احتياجات المواطنين، موجهاً الشكر للدكتور إيهاب الشرقاوي مدير تموين غرب شبرا الخيمة في التنسيق والتعاون المستمر لتنفيذ مبادرات تخفيض أسعار السلع الأساسية.

وأكدت ياسمين عادل أبو الخير رئيس مجلس إدارة شركة الياسمين لتعبئة المواد الغذائية وكيل سايلو فودز، أن منافذ بيع متنقلة "سيارات" محملة بالسكر الأساسية والإستراتيجية من السكر يتم طرحها برعاية النائب مجاهد نصار وتوزيعها بأسعار مخفضة على المواطنين بكافة أنحاء مدينة شبرا الخيمة تحت إشراف مفتشي التموين والتنسيق مع مديرية التموين بالقليوبية.

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