شاب سيناوي يمثل مصر في المخيم الكشفي العربي بـ الإمارات

مثل الشاب السيناوي جعفر عادل جمهورية مصر العربية ضمن وفد من مصر في المخيم الكشفي العربي رقم ٣٣ الذي أقيم في محمية المرموم بدولة الإمارات العربية .



وقال عادل أن المخيم الكشفي العربي الـ ٣٣ رفع شعار نهج الاستدامة بمشاركة ١٥٠٠ كشاف وقائد من جميع الدول العربية مشيرا إلي أن سوف يقدم ابحاث عن المشاركات و إعادة التدوير والمشروعات الخضراء مع الوفد المصري بالإضافة لنقل تجربة المخيم الكشفي إلي جنوب سيناء .



وتقدم عادل بالشكر لجمعية فتيان الكشافة والاتحاد المصري للكشافة والمرشدات لاختياره ممثلا في الوفد المصري لمحافظة جنوب سيناء



وكان افتتح الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم رئيس مجلس دبي الرياضي المخيم الكشفي العربي الثالث والثلاثون بالتنسيق مع المنظمة الكشفية العربية، الإقليم الكشفي العربي، وبمشاركة أكثر من 1500 شخص و19 دولة عربية،



اكد رئيس مجلس دبي الرياضي اثناء الافتتاح على مدى أهمية العمل الكشفي، في بناء شخصية الشباب العربي وتطوير قدراتهم الفردية، وزيادة مهاراتهم القيادية والاجتماعية، ومدى تأثيره الايجابي على زيادة روح الانتماء وحمل المسؤولية اتجاه وطنهم.

مشيرا إلي ان دبي استطاعت ان تكون بوابة للإبداع والتبادل المعرفي، من خلال استضافتها للكثير من المؤتمرات العربية والدولية الرائدة على مستوى انحاء العالم، التي تعكس التزامها الكبير اتجاه تعزيز القيم الكشفية

بجانب توفير بيئة محفزة لتعزيز قدرات الشباب وروح القيادة بين الكشافة من الثقافات المختلفة، مما يساهم في زيادة الفهم المتبادل للعمل الكشفي وبناء جسور الثقافة بينهم، وإذكاء روح الارتباط بالأرض، والتواصل الإيجابي مع البيئة.

جعفر عادل

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