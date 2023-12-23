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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

خلال 24 ساعة|جيش الاحتلال يعلن إصابة 44 جنديا في اشتباكات بـ غزة

صدى البلد

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي ، اليوم السبت، إصابة 44 عسكريا في معارك قطاع غزة في الساعات الـ 24 الأخيرة إصابة 10 منهم خطيرة.

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، في وقت سابق من اليوم، استشهاد 201 شخص على الأقل وإصابة 368 آخرين في غزة خلال الـ24 ساعة الماضية.

ولفتت الصحة الفلسطينية إلى ارتفاع حصيلة الضحايا جراء القصف الإسرائيلي على غزة إلى 20258 قتيلا منذ 7 أكتوبر.

وفي نفس السياق، أعلنت حركة المقاومة الفلسطينية "حماس" ، في وقت سابق من اليوم ، فقدان الاتصال بمجموعة مسؤولة عن 5 محتجزين إسرائيليين نتيجة القصف الإسرائيلي على غزة.

ورجحت حركة "حماس" مقتل المحتجزين الإسرائيليين الخمسة جراء غارة إسرائيلية على غزة.

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