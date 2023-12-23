أسامة حمدان: الشعب الفلسطيني مصمم على انتزاع حريته من الاحتلال

أعلن القيادي في حركة المقاومة الفلسطينية "حماس" أسامة حمدان ، اليوم السبت، أن الشعب الفلسطيني مصمم على انتزاع حريته من الاحتلال الإسرائيلي وتحقيق الانتصار في هذه المعركة.



وقال القيادي في “حماس” إن الاحتلال الإسرائيلي يواصل حرب الإبادة ضد شعب فلسطين في غزة بدعم سياسي ومالي أميركي.

وأضاف أن إدعاء الاحتلال السيطرة على مناطق في غزة يكذبه استمرار المقاومة في هذه المناطق.

ولفت القيادي في حماس أسامة حمدان، إلى أن تهديدات قادة الاحتلال بالقضاء على المقاومة والقسام هي فارغة وتعبر عن إفلاس، وأكاذيب الاحتلال بالسيطرة على المناطق تدحضها عمليات المقاومة التي تنطلق من نفس المناطق المذكورة.

وقال القيادي بحركة المقاومة حماس، أسامة حمدان إن الأسرى الإسرائيليون متروكون في غزة؛ لأن نتنياهو أراد ذلك.

ووجه حمدان، الحديث لعائلات الأسرى وأن عليهم أن يقرروا مصير أبنائهم، ولا تفاوض حول الأسرى قبل وقف العدوان كاملاً، مضيفاً بأن استراتيجية هزيمة حماس وفشلت فشلاً ذريعاً، وجنودنا يسيطرون في الميدان.

وأكد حمدان على أهمية وجوب إلزام مجلس الأمن الدولي الاحتلال بإدخال المساعدات إلى كل مناطق غزة بكميات كافية,

وثمن القيادي في حماس أسامة حمدان المواقف الدول العربية التي سعت إلى تحسين صياغة قرار مجلس الأمن الدولي بخصوص غزة.

وأشار حمدان إلى أن الولايات المتحدة عملت على مدار أيام على تفريغ قرار مجلس الأمن الدولي من مضمونه.

وأكد أن الجرائم الإسرائيلية فضحت حقيقة الاحتلال وهي وصمة عار على جبين مرتكبيها.