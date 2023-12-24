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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

طبيب نفسي يقدم 20 نصيحة للتصالح مع النفس

التصالح مع النفس
التصالح مع النفس

هل تشعر دائما بتأنيب الضمير وجلد الذات، ودائم اللوم وعتاب النفس؟، إذا كانت الإجابة بنعم؛ فنقدم لك أفضل 20 نصيحة للتصالح مع النفس، يقدمها الدكتور سلمان إمام، استشاري الطب النفسي، في حديثه لـ«صدى البلد».

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20 نصيحة للتصالح مع النفس

قبول الذات: 

اقبل نفسك بما أنت عليه، مع الإيجابيات والسلبيات.

التفكير الإيجابي: 

حاول تغيير الأفكار السلبية إلى أفكار إيجابية وتحفيزية.

تحديد الأهداف: 

حدد أهدافًا واضحة وواقعية لنفسك وابدأ في تحقيقها تدريجيًا.

العناية بالجسم: 

اهتم بصحتك الجسدية من خلال ممارسة الرياضة، وتناول الغذاء الصحي، والحصول على قسط كافٍ من الراحة والنوم.

التعبير عن العواطف: 

حاول التعبير بصراحة عن مشاعرك وعواطفك، سواء بالكتابة أو الحديث مع الآخرين.

التعلم المستمر: 

استمر في تطوير نفسك واكتساب المعرفة والمهارات الجديدة.

الاسترخاء والاستجمام: 

امنح نفسك وقتًا للاسترخاء والاستجمام، سواء من خلال ممارسة التأمل أو اليوجا أو هواية تستمتع بها.

العناية بالروح: 

اعتن بروحك واكتشف ما يسعدك ويمنحك السعادة والراحة الروحية.

التواصل الإيجابي: 

ابنِ علاقات إيجابية مع الآخرين وتواصل معهم بصداقة وحب.

الاهتمام بالاحتياجات الشخصية: 

قم بتلبية احتياجاتك الشخصية وامنح نفسك الوقت والرعاية التي تحتاجها.

التفاهم والعفو: 

تعامل مع نفسك بالتفاهم والعفو، ولا تحمل العتب والحقد على أخطائك السابقة.

التفكير خارج الصندوق: 

حاول التفكير بأفكار جديدة وابتكارية واستكشاف أفق جديد لنفسك.

التوازن بين العمل والحياة الشخصية: 

حاول تحقيق التوازن بين العمل والحياة الشخصية، وامنح وقتًا كافيًا للعائلة والأصدقاء والاستمتاع بالأشياء التي تحبها.

الاهتمام بالمظهر الخارجي: 

اعتن بمظهرك الخارجي واختر الأزياء والمظهر الذي يعكس شخصيتك ويجعلك تشعر بالثقة بالنفس.

الاستماع للحاجات الداخلية: 

كن حساسًا لاحتياجاتك الداخلية وحاول تلبيتها بطرق صحية.

العمل على تطوير القدرات: 

قم بتنمية مهاراتك وقدراتك الشخصية من خلال القراءة والدورات التعليمية وتوسيع دائرة معرفتك.

تحديد الأولويات:

حدد الأولويات في حياتك واهتم بالأمور الهامة بالنسبة لك.

الاستمتاع باللحظة الحالية: 

عش الحاضر بكل تفاصيله وتمتع باللحظة الحالية دون التفكير بالماضي أو المستقبل.

الاحتفال بالإنجازات: 

قدّر إنجازاتك الصغيرة والكبيرة واحتفل بها، ولا تنسى أن تكافئ نفسك عند تحقيق أهدافك.

الاستمرار والصبر: 

كن متواصلاً في رحلة التصالح مع النفس، وتذكر أنها عملية تستغرق الوقت والجهد، فاعمل بصبر واستمرارية.

ووجه الدكتور سلمان إمام، استشاري الطب النفسي، نصيحة، بقوله: «تذكر أن العمل على التصالح مع النفس، يحتاج إلى وقت وجهد، ولا يوجد حل سحري، ولكن حاول تطبيق هذه النصائح بانتظام، واكتشف الأساليب التي تعمل بشكل أفضل بالنسبة لك».

عتاب النفس جلد الذات 20 نصيحة للتصالح مع النفس قبول الذات التفكير الإيجابي تحديد الأهداف التعبير عن العواطف التعلم المستمر الاسترخاء والاستجمام العناية بالروح التواصل الإيجابي ​​​​​​​health

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