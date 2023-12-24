ألسن عين شمس تعلن مواعيد امتحانات القبول التحريرية للدبلوم والدكتوراه

أعلن قطاع الدراسات العليا بكلية الألسن جامعة عين شمس، أنه تم فتح باب القبول في برامج الدراسات العليا لفصل الربيع 2024.



كلية الألسن جامعة عين شمس

أشار قطاع الدراسات العليا بكلية الألسن جامعة عين شمس إلى التخصصات المتاحة، وهي كالتالي:

• الأدب واللغويات والترجمة.

• برامج الدبلوم.

• تأهيلي الدكتوراه.

وأوضح أنه يتم تقديم طلبات الالتحاق والتسجيل في البرامج من خلال الرابط التالي:

- https://ums.asu.edu.eg

وكشف القطاع، عن مواعيد القبول في تلك التخصصات ، وذلك اعتبارا من اليوم 23-12-2023 حتى 12-1-2024، وتعقد امتحانات القبول التحريرية للدبلوم والدكتوراه اعتبارا من 15-1-2024 حتى 17-1-2024، كما تعقد الامتحانات الشفوية بتاريخ 22-1-2024 لكل البرامج.



وكان قد نظم قطاع شئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة بكلية الألسن جامعة عين شمس بالتعاون مع مركز التوظيف بالجامعة و رابطة الخريجين بالجامعة، يوم التوظيف للكلية، بمشاركة ١٣ شركة عالمية و محلية.

افتتحت الدكتورة سلوى رشاد، عميد الكلية الألسن، فعاليات يوم التوظيف للكلية، بحضور الدكتورة يمنى صفوت، وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة،ا لدكتور ناصر عبد العال، وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، الدكتور أشرف عطية، وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث.

وأوضحت الدكتورة سلوى رشاد، عميد الكلية، أن اليوم يأتي إيمانا من الكلية بتطبيق مفهوم الجودة الشاملة من خلال تقديم كوادر متميزة لتلبية احتياجات سوق العمل على المستويين المحلي والدولي، وإسهام من قطاع شئون خدمة المجتمع و تنمية البيئة و وحدة متابعة الخريجين في تعزيز التواصل مع خريجي كلية الألسن لتطوير الخطط الأكاديمية والبحثية والتدريبية للكلية بما يحقق تنمية مهارات الطلاب والخريجين وتوجيههم لفرص التدريب والعمل المتاحة.

وأشار إلى أن يوم التوظيف هذا العام يضم شركات في مجالات متنوعة من بينها الترجمة والتعريب والنشر والنشر الإلكتروني والسياحة والتدريس، وبعض الشركات المتخصصة في أعمال الموارد البشرية والتوظيف.

من جانبها أوضحت د. يمنى صفوت، وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، أن الهدف الأساسي من هذا اليوم هو تهيئة الطلاب لسوق العمل وتذليل الصعوبات التي تواجههم في التوظيف حيث تحرص الكلية على بناء شراكات متعددة لتبادل الخبرات وفتح آفاق جديدة لتنمية مهارات الطلاب وإعدادهم للحياة العملية.