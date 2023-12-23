هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية تتلقى تقريراً عن حادث بمضيق باب المندب|تفاصيل

أعلنت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية (UKMTO) ، اليوم السبت، عن تلقيها تقريرا عن حادث وقع في محيط مضيق باب المندب على بعد 45 ميلا بحريا جنوب غرب الصليف باليمن.

وقال البيان إن السلطات تجري تحقيقات وتنصح السفن بالعبور بحذر، وفقاً لرويتز الإخبارية.

وفي نفس السياق، أعلن المبعوث الأممي إلى اليمن، هانس غروندبرغ، اليوم السبت، توصل أطراف الصراع في اليمن إلى الاتفاق على مجموعة من التدابير، تشمل التزامهم بتنفيذ وقف لإطلاق النار في عموم اليمن، والاستعداد لاستئناف العملية السياسية.

وجاء في بيان للبعثة الأممية لليمن: "بعد سلسلة اجتماعات مع الأطراف في الرياض ومسقط، بما في ذلك مع رئيس مجلس القيادة الرئاسي، رشاد العليمي، وكبير مفاوضي جماعة "أنصار الله" اليمنية، محمد عبد السلام، رحب المبعوث الخاص للأمين العام إلى اليمن، هانس غروندبرغ، بتوصل الأطراف للالتزام بمجموعة من التدابير تشمل تنفيذ وقف إطلاق نار يشمل عموم اليمن، وإجراءات لتحسين الظروف المعيشية في اليمن، والانخراط في استعدادات لاستئناف عملية سياسية جامعة تحت رعاية الأمم المتحدة".

وأضاف البيان: "سيعمل المبعوث الأممي مع الأطراف في المرحلة الراهنة لوضع خارطة طريق تحت رعاية الأمم المتحدة تتضمن هذه الالتزامات وتدعم تنفيذها".