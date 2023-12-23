مقتل 20 شخصا في هجوم مسلح غرب بوروندي

أعلنت الحكومة البوروندية للصحفيين ، اليوم السبت، إن هناك جماعة مسلحين قتلوا ما لا يقل عن 20 شخصا وأصابوا تسعة آخرين قرب الحدود الغربية لبوروندي مع جمهورية الكونجو الديمقراطية في الهجوم.

أعلنت جماعة ريد تابارا المتمردة مسؤوليتها عن الهجوم، بحسب "رويترز".

قال المتحدث باسم الحكومة جيروم نيونزيما إن من بين القتلى في الغارة التي وقعت مساء الجمعة على قرية تسمى فوجيزو، 12 طفلاً وامرأتين حامل وضابط شرطة.

وزعمت ريد تابارا، التي تقاتل حكومة بوروندي من قواعدها في شرق الكونغو منذ عام 2015، على منصة التواصل الاجتماعي "أكس" أنها قتلت تسعة جنود وضابط شرطة.

وقال سكان محليون إنهم سمعوا أصوات إطلاق نار وانفجارات خلال الهجوم.

وكانت شركة ريد تابارا قد قالت في وقت سابق إنها هاجمت ودمرت معدات في المطار الدولي في بوجمبورا في سبتمبر، على الرغم من عدم الإبلاغ عن وقوع إصابات.