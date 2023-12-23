عاشر الهدافين التاريخيين |محمد صلاح يدخل تاريخ الدوري الإنجليزي

حقق محمد صلاح، لاعب المنتخب الوطني ونجم فريق ليفربول رقم قياسي جديد بتسجيله هدف التعادل لفريقه في مرمى أرسنال، بالمباراة التي تجمعهما ضمن لقاءات الجولة الـ18 للدوري الانجليزي الممتاز، والتي انتهى الشوط الأول منها بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق.

وكتب الإعلامي أمير هشام عبر حسابه على فيسبوك "بهدفه في أرسنال محمد صلاح يصل إلى ١٥١ هدف ويصبح عاشر ترتيب الهدافين التاريخيين للدوري الإنجليزي 🇪🇬👑⚽️"

وتقدم جابرييل ماجليس لصالح آرسنال بهدف مبكر في الدقيقة الرابعة من انطلاق المباراة، إلا أن محمد صلاح عاد وعدل النتيجة بهدف عالمي في الدقيقة 29 لصالح ليفربول، بعد مراوغة مدافع آرسنال زيتشينكو ويسدد الكرة بقوة على يسار حارس المرمى رايا.

ويحتل ليفربول المركز الثالث برصيد 38 نقطة، بينما يتصدر آرسنال جدول الترتيب بـ39 نقطة.