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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

خلال ترأسه المجلس التنفيذي

محافظ الغربية يُوجّه رؤساء المراكز والمدن بالارتقاء بالخدمات وحُسن معاملة المواطنين وإنهاء مصالحهم|صور

تنفيذي الغربية
تنفيذي الغربية

ترأس الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، مساء اليوم، الاجتماع الدوري للمجلس التنفيذي، بحضور الدكتور أحمد عطا نائب المحافظ ونجوى العشيري السكرتير العام، والعميد هاني عامر المستشار العسكري لمحافظة الغربية، المهندس علي عبد الستار السكرتير العام المساعد، أعضاء مجلسي النواب والشيوخ.

وبدأ محافظ الغربية المجلس بتقديم التهنئة بكل مشاعر الحب والتقدير للرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة لإعادة انتخابه رئيسا للجمهورية لفترة رئاسية ثالثة داعيا المولى -عز وجل- أن يجعلها فترة خير وسلام على مصرنا الغالية.
وقال محافظ الغربية: نعدكم يا فخامة الرئيس بأن نكون جميعا على قلب رجل واحد من خلفك أينما كان موقعنا كمواطنين قبل أن نكون مسؤولين للحفاظ على كل حبة رمل من أرض هذا الوطن ومن أجل استكمال مشوار الإنجازات والمشروعات العملاقة التي بدأتها، ونعدكم بأن نبذل أقصى جهد وتفاني في العمل بكل صدق وشرف وأمانة من أجل بناء جمهوريتنا الجديدة دامت مصر لنا ولأبنائنا وأحفادنا أمنه ومستقرة عزيزة وقوية بقدرة الخالق -سبحانه وتعالى- وتحت قيادتكم الرشيدة... تحيا مصر.
كما وجه المحافظ الشكر والتقدير للشعب المصري ولأهالي محافظة الغربية لوعيهم وحسهم الوطني الذي أدى إلى وصول نسبة المشاركين في الانتخابات إلى نسبة غير مسبوقة 66.8 % من إجمالي من لهم حق التصويت.

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وتابع محافظ الغربية الشكر للهيئات القضائية التي اشرفت على العملية الانتخابية بكل شرف ونزاهة، والشكر والتقدير لكل من ساهم في تأمين الانتخابات الجهات الامنية والسيادية، القوات المسلحة، مديرية الامن، المرور، الحماية المدنية، الصحة، الاسعاف، الشكر والتقدير لكل من ساهم في تحفيز المواطنين للمشاركة في الانتخابات (اعضاء مجلسي النواب والشيوخ، مكتب المحافظ برئاسة الاستاذة جيهان القطان مدير عام المكتب، كافة الاحزاب والتحالفات والمؤسسات، رؤساء المراكز والمدن والاحياء ونوابهم وكافة المديريات والشركات والهيئات، المواقف، المكتب الفني، العلاقات العامة والاعلام، فريق متطوعي الغربية، المجلس القومي للمرأة، جامعة طنطا وسمنود والازهر والمعاهد العليا)، وشكر المحافظ كل من ساهم في متابعة الانتخابات (نائب المحافظ، السكرتير العام، السكرتير العام المساعد، مكتب المحافظ برئاسة الاستاذة جيهان القطان مدير عام المكتب، رؤساء المراكز والمدن والاحياء، الصحة، الاسعاف، شركات المرافق، مناديب المحليات، إدارة الرصد، إدارة الاتصال، إدارة الازمات، مركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة، العلاقات العامة.

كما اشاد محافظ الغربية بالجهود المبذولة لكل من ساهم في صيانة واصلاح وتجهيز المعدات الهندسية بالمحافظة ورفع كفاءتها من 50 % الى 95 % من الجاهزية وستصل الى 100 % خلال اسبوعين موجها الشكر لمكتب المحافظ برئاس جيهان القطان مدير عام المكتب، رؤساء المراكز والمدن والاحياء والوحدات المحلية القروية، السائقين والفنين والعمال وخص المحافظ الدكتور محمود عيسى رئيس مركز ومدينة طنطا، وعادل داود رئيس مركز ومدينة كفر الزيات المسؤولين عن ارض الاصطفاف والدور الاداري للسكرتير العام، السكرتير العام المساعد، المالية والادارية، الحسابات، والشكر لكل من شبكة السيرة للطوارئ والسلامة العامة للمظهر المتميز التي ظهرت به، شركات مياه الشرب والصرف الصحي، الكهرباء، الري لاعداد وتجهيز معداتها ومحطاتها، الاسعاف والحماية المدنية ومديرية الصحة لظهورهم بشكل متميز،موجها بضرورة الحفاظ على جاهزية المعدات.

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كما وجه محافظ الغربية رؤساء المراكز والمدن والاحياء ومديري مديريات الخدمات بالارتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين لتحقيق رضاء المواطنين والتأكيد على حسن معاملة المواطنين وإنهاء مصالحهم بدقة وفي أسرع وقت ممكن، وباستمرار تكثيف حملات النظافة داخل القرى والمدن ورفع التراكمات أولا بأول، رفع كافة الإشغالات خاصة في محيط المدارس والمنشآت الصحية والسياحية والكنائس والشوارع الرئيسية والميادين الاستعداد لموسم الشتاء والامطار وسرعة الرد على الشكاوى الواردة، سواء الخاصة بالمنظومة الموحدة لشكاوى مجلس الوزراء أو شكاوى مبادرة صوتك مسموع والغربية بتتغير بكم.
كما وجه المحافظ باستمرار حملات الرقابة والتفتيش على المخابز البلدية والأسواق والمحال التجارية والتأكد من توافر كافة السلع ووضع الاسعار عليها، استمرار التصدي بكل حزم لمخالفات البناء أو محاولات التعدي على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة، تكثيف اعمال لجان التصالح واستئناف اعمال البناء وادخال المرافق، متابعة الرد على المتغيرات المكانية، متابعة مواعيد الغلق وترشيد استهلاك الكهرباء، رفع درجة الاستعداد القصوى بالمستشفيات وشركات المرافق قبل وخلال فترة الاعياد.
وخلال الاجتماع ناقش المجلس عددا من الموضوعات ووافق على اعتماد الاحوزة العمرانية ل 30 قرية و 40 عزبة وهم (محلة منوف بقرى مركز طنطا، السلاوي، أم كلثوم، مشيل نعمان بعزب مركز طنطا، بتوفر ، الدلجمون، منشية الشيخ المحروقي، اكوه الحصة، ابيج ، حصبة اكوه، دقرن ، دلبشان، قسطا، قصر نصر الدين، قليب ابيار ، كفر الباجه ، كفر الهواشم، كفر حشاد، كفر ديما، كفر شماخ، كفر يعقوب، مشله ، ابيار ، قصر بغداد، أبو الغر، منية ابيار ، منشأة الكردي، محمد نجيب، كفر الشربجي بقرى مركز كفر الزيات، وعلي العربي، الست ظريفة ، الشرقاوي، نوبار باشا، كفر الهلاوي، محجوب بعزب مركز كفر الزيات، وفرسيس، كفر الصارم القبلي، ميت الرخا، منشأة حاتم، كفر شبرا قلوج من قرى زفتى ومن عزب زفتى البحيري، المنشاوي البحرية، رشوان، وهدان القبلية، يوسف، ربيع، البشبيشي، الصعيدي، شعيب نصر، البطرخانة، الشهاوي، المنشاوي الشرقية، حمودة، عزت، كشك، البحرية (المعين)، متولي حميدة، مشرف، البدوي القبلية، الجحوش ، جراسيا، عجوة عزيز غالي، عطيفة، المنشاوي القبلية، فتوح، القاضي سلام، الجندي، البدوي البحرية، يوسف جبر وبقرى مركز سمنود كفر الشراقواة وسمعان الجديد مرزوق من عزب سمنود، وقرى مركز السنطة بلاي، المنشأة الجديدة وبعزب السنطة شنودة، عبد الله خضر، محمد نوير).

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كما قام المجلس بالموافقة على تنظيم زيارات ميدانية للمدنيين لميناء أبو قير البحري والمشروعات القومية لرؤية حجم الإنجازات والجهد المبذول لتنمية روح الولاء للوطن وللقوات المسلحة.

واختتم المحافظ المجلس التنفيذي بتكريم الأستاذ عبد الشافي كمال مدير عام الإدارة العامة للشؤون القانونية بالديوان العام لبلوغه السن القانونية للمعاش، وأشار المحافظ إلى أن هذا التكريم هو تقدير لما قدمه من عطاء على مدار عملة بالمحليات، وأوضح أن تكريم المخلصين هو حق أصيل للاحتفاء بهم والاعتراف بعطائهم، وتحفيزا لخلفائهم للتفاني في العمل وبذل المزيد من الجهد لخدمة أهالي الغربية.

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