جنايات طنطا تقضي بالمؤبد في محاكمة المتهمين بإنهاء حياة عجوز بشوارع السنطة

قضت الدائرة الثالثة بمحكمة جنايات طنطا بمحافظة الغربية بالسجن المؤبد المشدد لعامل انهي حياة ابن عمه ثأرا لوفاة والده بعد مرور نحو 25 سنة .

وجاء ذلك وسط حراسة أمنية مشددة بمحيط مجمع المحاكم وسط تواجد أهلية الضحية وأقارب المتهم.

وكانت الأجهزة الأمنية بالغربية نجحت في ضبط عامل انهي حياة ابن عمه شاب بواسطة أداة حادة "مطواة" انتقاما وثأرا لوفاة شقيقه منذ أكثر من 25 سنة إثر خلافات أسرية بقرية كفر كلا الباب بمركز السنطة وتم الدفع بسيارة إسعاف لنقل الضحية إلي مشرحة مستشفي السنطة المركزي.

كما خيمت في ذاك الوقت حالة من الرعب والفزع الشديدين بين صفوف الأسر والعائلات بقرية كفر كلا الباب عقب مقتل الشاب يدعي "ناجي غطاس" على يد المدعو (ع.غ) بعدما أقدم القاتل علي استخدام سلاح ابيض (مطواه) وقام بنحر المجني عليه وفر هاربا.

وتعود أحداث الواقعة حينما تلقت الاجهزه الامنيه بمديرية أمن الغربية إخطارا من مأمور مركز شرطة السنطة يفيد بورود بلاغ من شرطة النجدة يفيد بانتقال قوة امنية مدعومة بتشكيلات ودوريات الشرطة إلي مكان الحادث وبعمل التحريات الاولية وبسؤال أهل المنطقة.

كما تبين ان سبب ارتكاب جريمة القتل هو الثأر وتم التحفظ على كاميرات المراقبة الموجودة بالمنطقة لتفريغها.

وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري ظروف وملابسات الواقعة وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق والتي أمرت بتشريح الجثة ودفنها بمقابر أسرته.