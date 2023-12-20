عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

جنايات طنطا تقضي بالمؤبد في محاكمة المتهمين بإنهاء حياة عجوز بشوارع السنطة

جنايات طنطا
جنايات طنطا

قضت  الدائرة الثالثة بمحكمة جنايات طنطا بمحافظة الغربية بالسجن المؤبد المشدد لعامل انهي  حياة ابن عمه ثأرا لوفاة والده بعد مرور نحو 25 سنة .

وجاء ذلك وسط حراسة أمنية مشددة بمحيط مجمع المحاكم وسط تواجد أهلية الضحية وأقارب المتهم. 

محافظ الدقهلية: سيارة "خدمات مصر" هدفها التيسير على ذوي الهمم

وكانت الأجهزة الأمنية بالغربية نجحت في ضبط  عامل انهي حياة ابن عمه شاب بواسطة أداة حادة "مطواة" انتقاما وثأرا لوفاة شقيقه منذ أكثر من 25 سنة إثر خلافات أسرية بقرية كفر كلا الباب بمركز السنطة وتم الدفع بسيارة إسعاف لنقل الضحية إلي مشرحة مستشفي السنطة المركزي.

كما خيمت في ذاك الوقت  حالة من الرعب والفزع الشديدين بين صفوف الأسر والعائلات بقرية كفر كلا الباب عقب مقتل الشاب يدعي "ناجي غطاس" على يد المدعو (ع.غ) بعدما أقدم  القاتل علي استخدام سلاح ابيض (مطواه) وقام بنحر المجني عليه وفر هاربا.

جنايات طنطا تنظر ثاني جلسات محاكمة المتهمين بإنهاء حياة الطالبة فرح

وتعود أحداث الواقعة حينما تلقت الاجهزه الامنيه بمديرية أمن الغربية إخطارا من مأمور مركز شرطة السنطة يفيد بورود بلاغ من شرطة النجدة يفيد بانتقال قوة امنية مدعومة بتشكيلات ودوريات الشرطة إلي مكان الحادث وبعمل التحريات الاولية وبسؤال أهل المنطقة.

رئيس جامعة طنطا يهنئ السيسى بثقة المصريين وفوزه بالانتخابات الرئاسية

كما تبين ان سبب ارتكاب جريمة القتل  هو الثأر وتم التحفظ على كاميرات المراقبة الموجودة بالمنطقة لتفريغها.

وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري ظروف وملابسات الواقعة وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق والتي أمرت بتشريح الجثة ودفنها بمقابر أسرته.

التحفظ على كاميرات المراقبة التحريات الاولية الإنتخابات الرئاسي الانتخابات الرئاسية الأجهزة الأمنية بالغربية انتخابات الرئاسية بالانتخابات الرئاسية تحرر محضر بالواقعة ت الأجهزة الأمنية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الزمالك يفجر مفاجأة عن التعاقد مع عمر كمال عبد الواحد

1000 جنيه|الذهب يسجّل أعلى قيمة في تاريخه محليًا.. وعيار 21 الآن صادم

30 جنيهًا دفعة واحدة .. مفاجأة في أسعار البصل بعد نزوله

عواصف رملية وترابية تضرب القاهرة خلال ساعات.. تحذير عاجل من الأرصاد

أسعار الدواجن اليوم الأربعاء.. ومفاجأة في ثمن كيلو الفراخ البيضاء

أسعار الدواجن تعاود التراجع مُجددًا.. وهذا سعر الفراخ البيضاء الآن

آليات جديدة.. مصر تكشف مفاجأة عن المفاوضات مع صندوق النقد الدولي

بعد انفصالها عن أحمد فهمي| قرار جديد من هنا الزاهد.. تفاصيل

موضوعات متعلقة

NBC: شي جين بينج أبلغ الرئيس الأمريكي أن تايوان ستتحد مع الصين

ترشيحاتنا

قرار رسمي في المقاولون بشأن استئناف مباريات الدوري

بعد تحرك البرلمان.. عقوبة محتكري البصل والسكر في مصر

البيت الأبيض: تحالف القوات المشتركة لحماية البحر الأحمر موجود بالفعل وسُفننا هناك

مجموعة الأهلي.. يانج أفريكانز يقسو على ميدياما الغانى بثلاثية بدوري الأبطال

الجارديان: خلافات حادة بين البيت الأبيض والخارجية الأمريكية بسبب الحرب على غزة

بلينكن لنظيره الأردني: واشنطن ملتزمة بإقامة دولة فلسطينية


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

كاجوال جريء.. نسرين طافش تستعرض جمالها | شاهد

ملابس لافتة.. هنا شيحة تثير الجدل بأحدث ظهور لها | شاهد

فستان جريء.. روبي تثير الجدل بظهورها اللافت| شاهد

فستان صيفي.. ريم البارودي تستعرض جمالها | شاهد

فيديو

علاقة الجن العاشق بوضع المرايا في أوضة النوم.. دار الإفتاء تجيب..فيديوجراف

وزير الدفاع يلتقى نظيرته الهولندية لبحث التعاون العسكري المشترك

أبطال حقيقيون.. فيديو يظهر جدارية رائعة تجمع صحفيي ومراسلي غزة

بطل Fast x يزور الأهرامات بصحبة محمد كريم

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

شريف سليمان

شريف سليمان يكتب: شعب "مالهوش كتالوج"

محمد غنيم

محمد غنيم يكتب: التدقيق اللغوي والذكاء الاصطناعي

يسرا نصرالله

يسرا نصرالله تكتب: علمتني فلسطين

الدكتور حازم الأزهري

الدكتور حازم الأزهري يكتب: ونفس وما سواها

مني أحمد

منى أحمد تكتب: لغة الجمال.. وعلم البيان

نهال علام

نهال علام تكتب: الانتخابات الرئاسية

حسام الفقي

حسام الفقى يكتب: آخر جيل قبل السوشيال ميديا

جاسم مرزوق بودي

جاسم مرزوق بودي يكتب: نظيف اليد مرفوع الجبين عشت.. ورحلت

اﻟﻤﺰﻳﺪ