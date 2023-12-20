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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ الدقهلية: سيارة "خدمات مصر" هدفها التيسير على ذوي الهمم

سيارة خدمات مصر
سيارة "خدمات مصر"

 قال محافظ الدقهلية الدكتور أيمن مختار إن سيارة "خدمات مصر" تهدف للتيسير على ذوي الهمم في سداد رسوم التقييم الوظيفي للحصول على كارت الخدمات، وذلك من خلال دفع الرسوم المقررة وعدم الذهاب للبنوك أو مكاتب البريد.


جاء ذلك على هامش حضور المحافظ اليوم الأربعاء لاستلام السيارة المتنقلة "خدمات مصر" لتقديم خدمات الحصول على كارت الخدمات المتكاملة لذوي الهمم، والمقرر تواجدها أمام مبنى مديرية التضامن الاجتماعي بمدينة المنصورة.


وأكد المحافظ تقديره للرئيس عبدالفتاح السيسي لدعمه الكامل لذوي الهمم الذين يعيشون عصرهم الذهبي في عهده من خلال تقديم الخدمات المختلفة لهم سواء رعاية صحية أو الحصول على سيارات مخصصة لهم؛ للتيسير عملية التنقل أو صرف معاشات شهرية لهم.

وأشاد بسعي وزيرة التضامن الاجتماعي الدكتورة نيفين القباج على سعيها الدائم في إيجاد حلول لتخفيف الأعباء عن أصحاب القدرات الخاصة سواء في الحصول على كارت الخدمات أو صرف المعاشات الشهرية أو تلقي باقي الخدمات.
 

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