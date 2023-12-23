ملك الأهداف.. محمد صلاح يتخطى أساطير لليفربول برقم قياسي جديد

تفوق محمد صلاح نجم ليفربول على أسطورتي الريدز، ستيفن جيرارد وروبي فاولر؛ من خلال عدد مساهماته على ملعب أنفيلد.

وأوضحت شبكة "أوبتا"، أن صلاح ساهم في 121 هدفا خلال 120 مباراة مع ليفربول على ملعب أنفيلد بالبريميرليج.

ويأتي خلف صلاح، ستيفن جيرارد برصيد 120 مساهمة، وروبي فاولر برصيد 100 مساهمة.

وانتهت أحداث مباراة ليفربول وآرسنال بالتعادل الإيجابي 1-1، المباراة المقامة بين الفريقين على ملعب أنفيلد، في قمة الجولة 18 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وتقدم جابرييل ماجليس لصالح آرسنال بهدف مبكر في الدقيقة الرابعة من انطلاق المباراة، إلا أن محمد صلاح عاد وعدل النتيجة بهدف عالمي في الدقيقة 29 لصالح ليفربول، بعد مراوغة مدافع آرسنال زيتشينكو ويسدد الكرة بقوة على يسار حارس المرمى رايا.

أعلن يورجن كلوب، مدرب ليفربول، تشكيل فريقه لمواجهة آرسنال على ملعب أنفيلد، مساء اليوم السبت، في قمة الجولة 18 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وفيما يلي تشكيل الريدز:

"أليسون - إيندو - فان دايك - كوناتي - دياز - سوبوسلاي - صلاح - جونز - جاكبو - تسيميكاس - أرنولد".

البدلاء: كيليهر - جوميز - نونيز - إيليوت - جرافينبيرش - كلارك - مكونيل - كونساه - برادلي.

كما أعلن ميكيل أرتيتا، مدرب آرسنال، تشكيل فريقه الذي جاء كالآتي:

"رايا - وايت - ساليبا - جابريل - زينشينكو - رايس - هافيرتز - أوديجارد - ساكا - مارتينيلي - جيسوس".

البدلاء: رامسديل - سيدريك - كيويور - جورجينيو - النني - سميث روي - نيلسون - تروسارد - نكيتياه.

ويحتل ليفربول المركز الثالث برصيد 38 نقطة، بينما يتصدر آرسنال جدول الترتيب بـ39 نقطة.

