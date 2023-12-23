عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

ملك الأهداف.. محمد صلاح يتخطى أساطير لليفربول برقم قياسي جديد

محمد صلاح
محمد صلاح

تفوق محمد صلاح نجم ليفربول على أسطورتي الريدز، ستيفن جيرارد وروبي فاولر؛ من خلال عدد مساهماته على ملعب أنفيلد.

وأوضحت شبكة "أوبتا"، أن صلاح ساهم في 121 هدفا خلال 120 مباراة مع ليفربول على ملعب أنفيلد بالبريميرليج.

ويأتي خلف صلاح، ستيفن جيرارد برصيد 120 مساهمة، وروبي فاولر برصيد 100 مساهمة.

وانتهت أحداث مباراة ليفربول وآرسنال بالتعادل الإيجابي 1-1،  المباراة المقامة بين الفريقين على ملعب أنفيلد، في قمة الجولة 18 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وتقدم جابرييل ماجليس لصالح آرسنال بهدف مبكر في الدقيقة الرابعة من انطلاق المباراة، إلا أن محمد صلاح عاد وعدل النتيجة بهدف عالمي في الدقيقة 29 لصالح ليفربول، بعد مراوغة مدافع آرسنال زيتشينكو ويسدد الكرة بقوة على يسار حارس المرمى رايا.

أعلن يورجن كلوب، مدرب ليفربول، تشكيل فريقه لمواجهة آرسنال على ملعب أنفيلد، مساء اليوم السبت، في قمة الجولة 18 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وفيما يلي تشكيل الريدز:

"أليسون - إيندو - فان دايك - كوناتي - دياز - سوبوسلاي - صلاح - جونز - جاكبو - تسيميكاس - أرنولد".

البدلاء: كيليهر - جوميز - نونيز - إيليوت - جرافينبيرش - كلارك - مكونيل - كونساه - برادلي.

 

كما أعلن ميكيل أرتيتا، مدرب آرسنال، تشكيل فريقه الذي جاء كالآتي:

"رايا - وايت - ساليبا - جابريل - زينشينكو - رايس - هافيرتز - أوديجارد - ساكا - مارتينيلي - جيسوس".

البدلاء: رامسديل - سيدريك - كيويور - جورجينيو - النني - سميث روي - نيلسون - تروسارد - نكيتياه.

ويحتل ليفربول المركز الثالث برصيد 38 نقطة، بينما يتصدر آرسنال جدول الترتيب بـ39 نقطة.
 

محمد صلاح ستيفن جيرارد ليفربول روبي فاولر أنفيلد البريميرليج أرسنال

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مات من الفرحة.. وفاة المدير الإداري بنادي الترسانة بعد الفوز على غزل المحلة

هل تصرف زيادة المعاشات في يناير لجميع المستفيدين؟.. اعرف الإجابة

مفاجأة عاجلة.. موديست سبب رحيل دبابة وسط الأهلي خلال الانتقالات الشتوية

تحركات جديدة تضرب سوق الذهب.. وهذا سعر عيار 21 الآن

بعد حصوله على برونزية المونديال.. مفاجأة مدوية بشأن مصير كولر مع الأهلي

علاقتنا طيبة .. أول تعليق من بسمة على طلاقها من تامر حسني

قرار عاجل من إدارة الزمالك بشأن الجهاز الفني للفريق .. تفاصيل مثيرة

خبر ينتظره الملايين| بشرى بشأن إضافة المواليد على بطاقات التموين.. المستندات والخطوات

موضوعات متعلقة

قمة الجولة 18.. محمد صلاح يسجل في تعادل ليفربول وآرسنال بالدوري الإنجليزي

كأس السوبر | السفارة المصرية بالإمارات تنهي إجراءات دخول بعثة الأهلي

مات من الفرحة.. وفاة المدير الإداري بنادي الترسانة بعد الفوز على غزل المحلة

إنتر يبتعد بصدارة الدوري الإيطالي بعد الفوز على ليتشي

السوبر المصري| فيوتشر يخوض مرانه الأول بالإمارات

بعد هدفه في آرسنال.. رقم قياسي جديد لـ محمد صلاح مع ليفربول

شاهد.. هدف محمد صلاح العالمي في مرمى آرسنال بالدوري الإنجليزي

بالورود.. مسئولو الرياضة بالإمارات يستقبلون بعثة الأهلي المشاركة بكأس السوبر|شاهد

ترشيحاتنا

انفوجراف .. 144 إجراء من الحكومة لدعم الصناعة

السوبر المصري|المدير التنفيذي لمجلس أبوظبي الرياضي يهنئ الأهلي ببرونزية العالم

ملك الأهداف.. محمد صلاح يتخطى أساطير لليفربول برقم قياسي جديد

تحقيقات بـ قبرص حول اتهام مواطن سوداني بالتورط في علاقات بتمويل حماس

حصاد2023|رضوى الشربيني تصف الرجل بالخروف ووائل الجسار يكشف ديانة زوجته وأصالة تعلن سبب طلاقها

عضو وفد التفاوض المصري: إثيوبيا تشجعت لبناء سد النهضة لهشاشة الوضع السياسي بـ2012


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بذور رخيصة تحمى من أمراض المخ والقلب

طرق تعزيز الاهتمام بالروح والراحة النفسية

بـ 3 أفكار مختلفة .. طريقة تخزين السبانخ طوال العام

طريقة عمل الجلاش الحلو.. بأقل المكونات

فيديو

نظرة وابتسامة وطبطبة.. حكمة مباراة الأهلي وأوراوا تثير الجدل بسبب محمد الشناوي| فيديوجراف

تهديد أخت نيرة أشرف .. أبرز جرائم الحب في 2023 .. فيديوجراف

بليغ حلمي.. الفنانة نهال نبيل تكشف حقيقة اللحن المسروق| فيديو جراف

دولة عربية الأولى.. تعرف على أغنى 25 عائلة في عام 2023| فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: ٣٦٥ يوم وداع

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: غدا بطولة السوبر المصرية

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: قلى البيض وشواء الميركافا

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: حياتنا بين الحنين والرجاء

هند عصام

هند عصام تكتب: ابن رمسيس

كواعب البراهمي

كواعب البراهمي تكتب: انسانيتي ليست كما أريد

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: لماذا لا توقف واشنطن الحرب على غزة؟

د. خالد بارود

د. خالد بارود يكتب: زلزال الهجرة العكسية ليهود إسرائيل

اﻟﻤﺰﻳﺪ