غدا.. انخفاض ضغط المياه عن مدينة القصاصين بالإسماعيلية لهذا السبب ؟

أعلنت الشبكة الوطنية للسلامة والطوارئ بإقليم القناة وسيناء برئاسة اللواء هنري ابراهيم، انخفاض ضغوط المياه، غداً الأحد، بمدينة القصاصين بمحافظة الإسماعيلية.



حيث أعلنت الشبكة علي صفحتها الرسمية علي موقع التواصل الاجتماعي « الفيس بوك »، انخفاض ضغوط المياه وذلك غداً الأحد، بمدينة القصاصين بمحافظة الإسماعيلية، من الساعة الثامنة صباحاً وحتى الساعة السادسة مساءً، وذلك نتيجة أعمال تطهير الخزانات الأرضية بمجمع مياه القصاصين.

وطالبت الشبكة الوطنية المواطنين والمستشفيات وأصحاب المخابز تدبير احتياجاتهم من المياه خلال الفترة المذكورة.