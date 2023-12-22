بسبب عِجل| إنقاذ حياة أهالي قرية كاملة من الموت بـ السم في الإسماعيلية

أكد اللواء أركان حرب شريف فهمي بشارة محافظ الإسماعيلية على تكثيف الحملات الرقابية على الأسواق؛ للتأكد من توافر السلع والالتزام بالأسعار الرسمية وجودة وسلامة الأغذية المعروضة للبيع واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة ضد المتلاعبين ومحتكري السلع.

وقرر محافظ الإسماعيلية تشكيل لجنة تحت إشراف السكرتير العام المساعد بكل مركز ومدينة وحي برئاسة رئيس المدينة أو الحي، وتضم عضوية كل من التموين والرقابة التموينية ومباحث التموين وجهاز حماية المستهلك وسلامة الغذاء ومديريتي الطب البيطري والصحة ومكتب العمل وإدارة البيئة وشرطة المرافق؛ من أجل المتابعة المستمرة وإعداد تقرير يومي للتأكد من ضبط الأسعار وتوافر المنتجات وجودتها ومتابعة الاشتراطات الصحية والمهنية والبيئية وسلامة الغذاء، من خلال المرور على المنافذ ونقاط البيع ومجمعات السلع والمخابز والمجازر وشوادر اللحوم والمطاعم وأسواق الجملة وأسواق اليوم الواحد والأسواق الأسبوعية.

‏‎قامت مديرية التموين والتجارة الداخلية، بالتعاون مع مباحث التموين ومديرية الطب البيطري ومركز ومدينة الإسماعيلية والوحدة المحلية لقرية نفيشة وقسم شرطة المركز، بتنفيذ حملة تموينية، اليوم الجمعة، لإحكام الرقابة على الأسواق ومحال الجزارة؛ للتأكد من جودة السلع المقدمة للمواطنين وبأسعار مناسبة، والتأكد من تقديم منتج آمن للمستهلك.

وأسفرت الحملة، عن ضبط عجل جاموسي نافق خارج السلخانة جاري إعداده وتجهيزه للبيع بأحدى محال الجزارة حيث يزن ٤٠٠ كيلوجرام، هذا إلى جانب كمية تقدر ٢٠٠ كيلو جرام من اللحوم بدون أختام وكبدة وأحشاء وأرجل العجل، وذلك بقرية نفيشة التابعة لمركز ومدينة الإسماعيلية.

وكانت إدارة تموين المركز قد تلقت معلومات عن الواقعة وعلى الفور، تم اتخاذ الإجراءات اللازمة ومن ثم ضبط المتهم صاحب الواقعة (محل الجزارة) وتسليمه لمركز الإسماعيلية.

واعلنت محافظة الإسماعيلية أنه

للشكاوى التموينية برجاء الاتصال على الأرقام التالية

رقم مباحث التموين/ ٣٩١١٠١٠

رقم غرفة عمليات مديرية التموين/ ٣١٠٧٢٠٢

رقم الخط الساخن لحماية المستهلك/ ١٩٥٨٨.

جاء ذلك تنفيذًا لتوجيهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية وتكليفات اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، بالرقابة على محال الجزارة والأسواق والمحال التجارية؛ لضبط المخالفين وإحكام السيطرة على الأسعار المعلنة.