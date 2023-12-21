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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

مجلس إدارة تجارية الإسماعيلية يتابع توافر السلع الغذائية بالمعرض الدائم بنادي المنتزه

صدى البلد

تفقد أكرم الشافعي رئيس غرفة الإسماعيلية التجارية وأمين صندوق مساعد إتحاد الغرف التجارية، المعرض الدائم لبيع السلع الغذائية بأسعار مخفضة بنادي المنتزه، لمتابعة توافر السلع الغذائية، واستعدادا لتطويره.


رافق الشافعي، من أعضاء مجلس الإدارة كلا من جلال الطاهر نائب أول الغرفة التجارية، سعيد شعيب «سكرتير الغرفة»، محمد فايق «عضو»، محمد السيد مدير الغرفة، أحمد إسماعيل مدير الشئون الإقتصادية بالغرفة.

وخلال الجولة، إلتقي مجلس تجارية الإسماعيلية ببعض المواطنين.

من جانبه أكد اكرم الشافعي، أن الغرفة لن تدخر وسعًا في تكليل كافة الجهود لتوفير السلع الإستراتيجية، بالتعاون مع الجهات التنفيذية بمحافظة الإسماعيلية.

كما أشار جلال الطاهر إلي توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي وتأكيداته بشأن تكثيف وتضافر كافة الجهود من جميع أجهزة الدولة لضبط الأسعار ومواجهة الغلاء ومراقبة جميع الأسواق ومنافذ بيع السلع الأساسية.

أضاف سعيد شعيب، أن هدف المعرض الأساسي هو محاربة الغلاء، ومواجهة الأسعار في السوق الخارجي، مؤكدا على استمرار الحملات المكثفة والصارمة من قبل الرقابة والتفتيش بالمديرية والتي تؤدى دورها يوميا.

كما أشار محمد فايق، الي وجود رقابة كبيرة من وزارة التموين والمسئولين عن المعرض بضرورة إلزام جميع التجار المشاركين في المعرض بالبيع بسعر الجملة رحمة لمحدودي الدخل.

الاسماعيلية نادي المنتزه السلع الغذائية أكرم الشافعي

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