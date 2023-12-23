منها بطانة الرحم المهاجرة..استشاري النساء والتوليد: الحقن المجهري عالج مشكلات الحمل الطبيعي

قال الدكتور محمد فتحي استشاري النساء والتوليد، إن الحقن المجهري حل مشكلات كثيرة خاصة من النساء اللذين يعانون من ضعف شديد التبويض وتكيس المبايض، وايضا ممن تعاني من بطانة الرحم المهاجرة شديدة من الدرجة الثانية او الثالثة اثرت تأثير شديد على الانابيب مما ادي لارتشاح قناة فالوب مما يؤدي الي استحالة الحمل الطبيعي.

متي يستحيل الحمل الطبيعي



ولفت فتحي خلال لقائه ببرنامج طبيب البلد، المذاع على فضائية صدى البلد، الى حالة من الحالات في النساء اصيبت بألتهاب مما ادى إلى التاصقات شديدة في الحوض ويستحيل الحمل الطبيعي معها في هذه الحالة لان قناة فالوب توقفت عن العمل ووجود الالتصاقات يؤدي الى ضعف قناة فالوب، وضعف شديد في التبويض.