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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

إصابة 5 أشخاص في هجوم بطائرة مسيرة استهدف منطقة سكنية بـ«بيلغورود» الروسية

صدى البلد

أسفر هجوم بطائرة مسيرة، نفذته قوات كييف، واستهدف منطقة مدنية في مدينة غرايفورون في مقاطعة بيلغورود الحدودية الروسية، عن إصابة 5 أشخاص.

وفي وقت سابق قالت السلطات الروسية في المقاطعة إن الهجوم أسفر عن إصابة 3 أشخاص.

وقال حاكم مقاطعة بيلغورود، فيتشسلاف غلادكوف في قناته على "تليغرام"، في وقت لاحق، إن عدد المصابين ارتفع إلى 5 أشخاص حيث تم نقل شخصين آخرين إلى المستشفى لتلقي العلاج.

وأضاف أن جميع المصابين هم تحت إشراف الأطباء، مشيرا إلى أن إصاباتهم متوسطة الخطورة.

وتسعى قوات كييف، بشكل شبه يومي، استهداف المنشآت والمرافق المدنية في المناطق الحدودية الروسية في مقاطعات بلغورود وبريانسك وكورسك وفورونج وروستوف وشبه جزيرة القرم، بالطائرات المسيرة والصواريخ.

هجوم بطائرة مسيرة كييف مقاطعة بيلغورود

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