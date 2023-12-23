كارثة في ليفربول.. كلوب يكشف طبيعة إصابة نجم الفريق بعد مواجهة أرسنال

أعلن الألماني يورجن كلوب، المدير الفني لليفربول، خبرًا حزينًا لجماهير الريدز، بعد التعادل مع آرسنال في المباراة التي أقيمت على ملعب "آنفيلد"، اليوم السبت، ضمن منافسات الجولة 18 من مسابقة الدوري الإنجليزي.

وقال كلوب، في تصريحات لشبكة "سكاي سبورتس": "تعرض كوستاس تسيميكاس لكسر في عظمة الترقوة، وسيغيب عن الملاعب لفترة طويلة".

وأضاف: "أحب أن أوجه الشكر للجماهير في آنفيلد، بعد أن انتقدتهم الأسبوع الماضي، لقد كان تشجيعهم استثنائيًا، وأرسنال دخل المباراة بقوة كبيرة، بعد أن حصل على ركلة ركنية وخطأ في أول 4 دقائق، ونجح في استغلال ذلك وتقدم بهدف".

وتابع: "بعدما أدركنا التعادل، سيطرنا على المباراة.. في الشوط الثاني كان يجب أن نسجل، لقد خلقنا عدة فرص، وضغطنا بشكل قوي، وآرسنال فريق استثنائي حقًا، لكن بعد التعادل، شعرنا أنهم كانوا مهتزين، وكان يجب علينا استغلال ذلك".

وقال: "لا أعلم ما إذا كان الحكم شاهد لمسة يد مارتن أوديجارد أم لا، كيف يمكن القول إنها ليست ركلة جزاء؟".

ورفع آرسنال رصيده إلى 40 نقطة في صدارة الدوري الإنجليزي، متفوقًا بنقطة واحدة عن ليفربول صاحب المركز الثاني.