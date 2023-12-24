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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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منوعات

بعد تصريحه المثير للجدل عن المهاجرين.. ترامب يرد على تشبيهه بهتلر

صدى البلد

في تشابه واضح بينه وبين لهجة الزعيم النازي أدولف هتلر، دافع الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب عن تأكيده أن الهجرة غير الشرعية "تسمم دماء بلادنا" أمريكا، زاعما أنه لم يكن لديه أي فكرة عن استخدام أدولف هتلر لغة مماثلة في كتابه "كفاحي".

ووفقا لموقع “روسيا اليوم”، في حديثه خلال تجمع انتخابي في “نيو هامبشاير” في نهاية الأسبوع الماضي، أعلن ترامب أن تدفق المهاجرين غير الشرعيين إلى الولايات المتحدة ــ والذي سجل رقماً قياسياً على الإطلاق في هذه السنة المالية ــ كان يسمم دماء الولايات المتحدة.

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وأضاف أنهم يأتون إلى الولايات المتحدة من أفريقيا، ومن آسيا، ومن جميع أنحاء العالم، وأدلى بتصريحات مماثلة في تجمع حاشد في ولاية أيوا في وقت لاحق من الأسبوع.

وتعرض ترامب لانتقادات لاذعة بسبب هذا التصريح من قبل وسائل الإعلام الليبرالية وفريق حملة الرئيس جو بايدن، الذي اتهمه بـ "تقليد هتلر". كتب الدكتاتور النازي في كتابه كفاحي أن "الأعراق الأدنى" كانت "تلوثًا لدماء" ألمانيا.

وردا على سؤال مقدم البرنامج الحواري المحافظ هيو هيويت عما إذا كان يستخدم هذا المصطلح بنفس الطريقة التي استخدمها هتلر، قال ترامب إنه لم يفعل ذلك.

وقال ترامب لهويت: «لا، ولم أعلم قط أن هتلر قال ذلك أيضًا. ولم أقرأ كتاب كفاحي قط». قالوا إنني قرأت كتاب "كفاحي". هؤلاء هم الأشخاص الذين يقدمون معلومات مضللة، وهم أناس نتعامل معهم”.

وأضاف: “أنا لست تلميذا لهتلر” وتابع ترامب : "لم أقرأ أعماله قط" . “يقولون إنه قال شيئًا عن الدم. ولم يقل ذلك بالطريقة التي قلتها بها أيضًا، بالمناسبة، إنه نوع مختلف تمامًا من التصريحات”.

وكرر ترامب حجته ضد الهجرة غير الشرعية، معلنًا أنهم “يدمرون بلادنا. ويأتون من كل قارة، وليس لدينا أي فكرة عنهم أو ما الذي يمثلونه. هل هم من السجون؟ وسأخبرك أن نسبة كبيرة من الأشخاص القادمين هم من السجون والمصحات العقلية وهم إرهابيون… وهذا يسمم بلدنا”.

ومع بقاء أقل من عام على الانتخابات الرئاسية لعام 2024، فإن ترامب هو المرشح الجمهوري المفترض ويتقدم على بايدن في معظم استطلاعات الرأي. في حالة انتخابه، وعد ترامب باستخدام السلطات التنفيذية لإغلاق الحدود بين الولايات المتحدة والمكسيك، وإعادة سياسة اللجوء "البقاء في المكسيك"، وإنهاء ممارسة إدارة بايدن.

أدولف هتلر الهجرة غير الشرعية الانتخابات

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