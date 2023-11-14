هتلر القرن الـ21.. تركيا تتخذ أول إجراء رسمي لمحاكمة نتنياهو دوليا

رفعت تركيا دعوى قضائية ضد رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، في المحكمة الجنائية الدولية، متهمة إياه بارتكاب إبادة جماعية في قطاع غزة، حسبما قال محامو حزب العدالة والتنمية الحاكم في تركيا على شبكة التواصل الاجتماعي “إكس”، اليوم الثلاثاء.

وكتب المحامي، متين كوليوك على منصة “إكس”، "اليوم، ممثلين لضمير مواطني الجمهورية التركية، رفعنا دعوى قضائية أمام المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي ضد رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، هتلر القرن الحادي والعشرين، الذي يجب أن يحاكم بتهمة الإبادة الجماعية التي ارتكبها في قطاع غزة وجميع الجرائم ضد الإنسانية".

ونشر كوليوك، الصفحة الأولى من الدعوى وأوضح أنه رفع الدعوى مع اثنين من المحامين الآخرين من خلال وزارة العدل التركية، والتي سترسل الوثيقة إلى المحكمة الجنائية الدولية.

وأوضح المحامي التركي، أن الدعوى تتكون من 23 صفحة.

وفي وقت سابق، توقع الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، نهاية الحياة السياسية لرئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، قائلا إن “أياما مختلفة تماما تنتظره”.

وقال أردوغان، في تصريحات صحفية: "أدلى نتنياهو بتصريح للصحافة أمس.. تصريحات الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، قمة الرياض أقلقته، ماذا قلت سابقا؟ يا نتنياهو، هناك أيام مختلفة تماما تنتظرك… حزن الأطفال لن يعيد تأهيلك، نتنياهو، سترحل يوما ما، لا تجلب على نفسك لعنة المظلومين".