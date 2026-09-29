البحر الأحمر تستعد للأمطار.. رفع كفاءة مخرات السيول والبحيرات الصناعية ودعم رأس غارب بمعدات طوارئ

تشهد محافظة البحر الأحمر استعدادات مكثفة للتعامل مع أي تقلبات في الأحوال الجوية، مع احتمالات سقوط الأمطار والسيول، حيث وجّه الدكتور وليد البرقي، محافظ البحر الأحمر، برفع درجة الاستعداد والجاهزية في جميع مدن المحافظة، والتأكد من جاهزية معدات ووسائل التدخل السريع للتعامل مع أي طوارئ.

وشدد المحافظ على استمرار أعمال تطهير وصيانة مخرات السيول والقنوات والمنشآت المائية، وإزالة أي عوائق قد تؤثر على حركة المياه، إلى جانب رفع كفاءة المخرات والقنوات والبحيرات الصناعية والحواجز الترابية، بما يضمن قدرتها على استيعاب وتصريف مياه الأمطار والسيول وحماية المواطنين والطرق والمنشآت.

متابعة منظومة الحماية بمدينة رأس غارب

وأجرت اللجان المختصة مرورًا على عدد من مواقع الحماية بمدينة رأس غارب والمناطق المحيطة بها، برئاسة محمد عبد الحميد رياض، وبمشاركة مسئول الأزمات أحمد محمد عبد الصادق، وممثلي المياه الجوفية والهيئة العامة للطرق والكباري، لمراجعة مدى جاهزية المنشآت ومسارات السيول والطرق.

وشملت الجولة تفقد القناة الصناعية الموازية لمدينة رأس غارب، التي يبلغ طولها 12.4 كيلومتر، وعرضها 20 مترًا، وعمقها 4 أمتار، إلى جانب الحاجز الترابي خلف القناة، حيث جرى التأكد من حالتهما ومدى جاهزيتهما لاستيعاب وتصريف مياه السيول.

متابعة أعمال الحماية بديري الأنبا بولا والأنبا أنطونيوس

وتابعت اللجنة أعمال الحماية الخاصة بدير الأنبا بولا، والتي بلغت نسبة تنفيذها 61%، مع استمرار الأعمال لاستكمال منظومة الحماية، إلى جانب متابعة مشروع إنشاء 5 بحيرات صناعية و8 حواجز ترابية خلف البحيرات، ضمن مشروعات حماية المنطقة من أخطار السيول.

وشملت أعمال المتابعة استكمال وتدعيم منظومة الحماية الخاصة بدير الأنبا أنطونيوس، والتي بلغت نسبة التنفيذ بها 65%، مع استمرار العمل وفق البرنامج المحدد.

رفع كفاءة رأس شقير وطريق رأس غارب–الزعفرانة

ووجّه محافظ البحر الأحمر بسرعة رفع كفاءة منطقة رأس شقير، في إطار استكمال أعمال تطوير منظومة الحماية بالمنطقة، مع استمرار متابعة جاهزية المنشآت ومسارات تصريف مياه السيول.

وتم استعراض موقف أعمال رفع كفاءة طريق رأس غارب–الزعفرانة، خاصة المناطق التي تحتاج إلى أعمال تطوير، بهدف الحفاظ على سلامة الطريق وتأمين حركة المواطنين والمسافرين.

وتضمنت أعمال المرور تفقد حواجز التوجيه الموجودة على طرق رأس غارب–الشيخ فضل، والطريق الدائري، وطريق رأس غارب–الزعفرانة، للتأكد من سلامة الحواجز وعدم وجود أي عوائق أمام مسارات السيول أو حركة المرور.

دعم رأس غارب بمعدات الطوارئ

ووجّه المحافظ بتدعيم الوحدة المحلية بمدينة رأس غارب بالمعدات اللازمة للتعامل السريع مع تجمعات مياه الأمطار، ومن بينها سيارات كسح المياه، ولودر، وسيارة دفع رباعي مخصصة لإدارة الأزمات، لاستخدامها في المتابعة الميدانية والتعامل مع أي طوارئ.

ووجّه بتوفير مولدات كهربائية بديلة لضمان استمرار تشغيل محطات الرفع والصرف الصحي خلال حالات الطوارئ، إلى جانب بحث احتياجات المدينة من أعمال تصريف مياه الأمطار، وطلب توفير اعتماد مالي لإنشاء غرف صرف مياه الأمطار «شنايش»، بما يساعد على سرعة تصريف المياه والحد من تجمعاتها خلال فترات سقوط الأمطار.

غرف العمليات تتابع الموقف على مدار الساعة

وأكد محافظ البحر الأحمر استمرار رفع درجة الاستعداد داخل غرف العمليات على مدار الساعة، مع التنسيق المستمر بين الوحدات المحلية والجهات التنفيذية وهيئة الطرق والجهات المعنية، وسرعة التعامل مع أي مستجدات.

وتستهدف هذه الإجراءات رفع كفاءة منظومة الحماية بالمحافظة، والتعامل السريع مع مياه الأمطار والسيول، بما يسهم في حماية المواطنين وتأمين الطرق والمنشآت والممتلكات من المخاطر المحتملة.