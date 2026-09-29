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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

محافظ البحر الأحمر يرفع حالة الطوارئ استعدادا للسيول ويشدد على تطهير المخرات

صورة موضوعية
صورة موضوعية
ابراهيم جادالله

وجّه الدكتور وليد البرقي، محافظ البحر الأحمر، برفع درجة الاستعداد والجاهزية بجميع مدن المحافظة تحسبًا لتقلبات الطقس وسقوط الأمطار والسيول، مع استمرار أعمال تطهير وصيانة مخرات السيول والقنوات والمنشآت المائية، والتأكد من جاهزية المعدات ووسائل التدخل السريع للتعامل مع أي طوارئ.

وشدد المحافظ ، على ضرورة إزالة أي عوائق قد تؤثر على مسارات المياه، ورفع كفاءة المخرات والقنوات والبحيرات الصناعية والحواجز الترابية، بما يضمن قدرتها على استيعاب وتصريف مياه الأمطار والسيول، وحماية المواطنين والطرق والمنشآت.

متابعة منظومة الحماية برأس غارب

وفي إطار أعمال المتابعة الميدانية، أجرت اللجان المختصة مرورًا على عدد من مواقع الحماية بمدينة رأس غارب ومحيطها، برئاسة محمد عبد الحميد رياض، وبمشاركة مسؤول الأزمات أحمد محمد عبد الصادق، وممثلي المياه الجوفية والهيئة العامة للطرق والكباري، لمراجعة جاهزية المنشآت ومسارات السيول والطرق.

وشملت الجولة القناة الصناعية الموازية لمدينة رأس غارب، والتي يبلغ طولها 12.4 كيلومتر، وعرضها 20 مترًا، وعمقها 4 أمتار، إلى جانب الحاجز الترابي خلف القناة، حيث جرى التأكد من حالتهما ومدى جاهزيتهما لاستيعاب وتصريف مياه السيول.

نسب تنفيذ أعمال الحماية بدير الأنبا بولا والأنبا أنطونيوس

وتابعت اللجنة أعمال الحماية الخاصة بـدير الأنبا بولا، حيث بلغت نسبة التنفيذ 61%، مع استمرار الأعمال لاستكمال منظومة الحماية، إلى جانب متابعة مشروع إنشاء 5 بحيرات صناعية و8 حواجز ترابية خلف البحيرات، ضمن مشروعات حماية المنطقة من أخطار السيول.

كما جرى تفقد أعمال استكمال وتدعيم الحماية الخاصة بـدير الأنبا أنطونيوس، والتي بلغت نسبة تنفيذها 65%، مع استمرار العمل وفق البرنامج المحدد.

رفع كفاءة رأس شقير وطريق رأس غارب–الزعفرانة

ووجّه محافظ البحر الأحمر بسرعة رفع كفاءة منطقة رأس شقير، ضمن أعمال تطوير منظومة الحماية بالمنطقة، مع استمرار متابعة جاهزية المنشآت ومسارات تصريف مياه السيول.

كما جرى استعراض موقف رفع كفاءة طريق رأس غارب–الزعفرانة، خاصة المناطق التي تحتاج إلى أعمال تطوير، للحفاظ على سلامة الطريق وتأمين حركة المواطنين والمسافرين.

وشملت أعمال المرور كذلك حواجز التوجيه على طرق رأس غارب–الشيخ فضل، والطريق الدائري، وطريق رأس غارب–الزعفرانة، للتأكد من سلامة الحواجز وعدم وجود عوائق أمام مسارات السيول أو حركة المرور.

دعم رأس غارب بمعدات الطوارئ

ووجّه المحافظ بتدعيم الوحدة المحلية بمدينة رأس غارب بالمعدات اللازمة للتعامل السريع مع تجمعات مياه الأمطار، ومن بينها سيارات كسح المياه، ولودر، وسيارة دفع رباعي مخصصة لإدارة الأزمات للمتابعة الميدانية، إلى جانب توفير مولدات كهربائية بديلة لضمان استمرار تشغيل محطات الرفع والصرف الصحي خلال حالات الطوارئ.

كما جرى بحث احتياجات المدينة من أعمال تصريف مياه الأمطار، مع طلب توفير اعتماد مالي لإنشاء غرف صرف مياه الأمطار «شنايش»، بما يسهم في سرعة تصريف المياه والحد من تجمعاتها خلال فترات سقوط الأمطار.

غرف العمليات تعمل على مدار الساعة

وأكد محافظ البحر الأحمر استمرار رفع درجة الاستعداد بغرف العمليات على مدار الساعة، مع التنسيق بين الوحدات المحلية والجهات التنفيذية وهيئة الطرق والجهات المعنية، وسرعة التعامل مع أي مستجدات، بما يستهدف حماية المواطنين وتأمين الطرق والمنشآت والممتلكات من مخاطر الأمطار والسيول.

مدينة الغردقة محافظ البحر الاحمر البحر الاحمر الغردقة

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