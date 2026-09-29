قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
سفير فرنسا: الاقتصاد المصري يتمتع بديناميكية قوية توفر فرصًا واعدة
مواعيد مباريات اليوم الثلاثاء والقنوات الناقلة.. مواجهات قوية في أفريقيا وأوروبا والخليج
عمر مرموش في مرمى الانتقادات.. لماذا تأخر انفجار نجم مصر مع توتنهام؟
بالأسماء.. 6 دوائر جنايات و2 مستأنف بـ محكمة عابدين في العام القضائي الجديد
روحي شوفي لك عريس.. فتاة توثق مشادة مع مسن داخل المترو: الحقوني
هل ترتفع أسعار السلع 20% ؟.. رئيس تجارية الجيزة يحسم الجدل ويكشف التفاصيل
عراقجي: فتح هرمز مشروط بتنفيذ 7 مطالب إيرانية
مصر تستضيف سلسلة من الفعاليات الإفريقية رفيعة المستوى بالعلمين الجديدة
إيران تحذر: لن تبيع أي دولة بالمنطقة النفط إذا منعت طهران من تصديره
مصر تجمع القادة الأفارقة في العلمين لتعزيز التكامل الاقتصادي والتنمية
طاقة نور وأمل... مايا مرسي تشيد بدار رعاية كبار الفنانين: مكان دافئ أشبه بواحة للونس
هيئة الاستعلامات توثق المشروعات القومية من 2014 في كتاب الجمهورية الجديدة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

وكيل صحة البحر الأحمر يتفقد مستشفى سفاجا ويتابع انتظام الخدمات الطبية

صورة موضوعية
صورة موضوعية
ابراهيم جادلله

أجرى الدكتور إسماعيل العربي، وكيل وزارة الصحة بالبحر الأحمر، جولة تفقدية داخل مستشفى سفاجا المركزي، لمتابعة انتظام العمل والاطمئنان على مستوى الخدمات الطبية والعلاجية المقدمة للمرضى، إلى جانب الوقوف ميدانيًا على احتياجات الأقسام المختلفة.

وشملت الجولة عددًا من الأقسام الحيوية بالمستشفى، من بينها الاستقبال والطوارئ، والأقسام الداخلية، والعناية المركزة، والحضانة، ووحدة الغسيل الكلوي، حيث تابع وكيل وزارة الصحة سير العمل وانتظام تقديم الخدمات، وراجع مستوى الأداء، مع رصد أي ملاحظات أو احتياجات للعمل على التعامل معها وتلافيها.

رافق وكيل الوزارة ، خلال الجولة كل من الدكتورة رشا عادل، مدير عام إدارة الطب العلاجي، والدكتور أحمد جلال، مدير إدارة المستشفيات، والدكتورة هدى إبراهيم، مدير المكتب الفني بالمديرية، وكان في استقبالهم الدكتور محمد أسامة، مدير مستشفى سفاجا المركزي.

توجيهات بتوفير الأدوية والمستلزمات الطبية

وخلال الزيارة، عقد الدكتور إسماعيل العربي اجتماعًا مع رئيس قسم الصيدلة بالمستشفى، تناول خلاله موقف احتياجات الأقسام من الأدوية والمستلزمات الدوائية.

وشدد وكيل وزارة الصحة ، على ضرورة المتابعة المستمرة للاحتياجات وسرعة توفير أي نواقص، بما يضمن استمرار تقديم الخدمة الطبية للمرضى، وعدم وجود معوقات تتعلق بتوافر الأدوية والمستلزمات اللازمة للأقسام.

متابعة إجراءات تسليم وتسلم الحالات بين فرق التمريض

كما عقد وكيل الوزارة اجتماعًا مع رؤساء هيئة التمريض بالمستشفى، لمناقشة عدد من الموضوعات المرتبطة بآليات العمل، مؤكدًا أهمية الالتزام الدقيق بإجراءات تسليم وتسلم الحالات بين فرق التمريض المختلفة.

وتناولت المناقشات أهمية نقل المعلومات الخاصة بالمرضى بصورة دقيقة بين الفرق المتعاقبة، بما يدعم استمرارية الرعاية الطبية ويرفع مستوى الأمان أثناء التعامل مع الحالات داخل المستشفى.

وأكد الدكتور إسماعيل العربي أهمية استمرار الجولات والمتابعة الميدانية لأقسام المستشفى، مع سرعة رصد الملاحظات والتعامل مع الاحتياجات، والعمل بصورة جماعية بين مختلف الفرق الطبية والإدارية والتمريضية، بما يسهم في تحسين الأداء والارتقاء بمستوى الخدمات الصحية المقدمة لأهالي سفاجا.

الغردقة البحر الاحمر مدينة القصير مرسى علم

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مصطفى مدبولي

الحكومة تزف أخبارا سارة للمواطنين خلال الشهر المقبل بعد توجيهات الرئيس

تعادل منتخب تونس مع بوتسوانا

ارحلوا كفاكم عبثًا.. عصام الشوالي يفتح النار على لاعبي تونس بعد التعادل

منتخب مصر

مصر أمام جنوب السودان.. مواعيد مباريات اليوم الثلاثاء والقنوات الناقلة

أسعار الدواجن

صعود مفاجئ.. أسعار الدواجن والبيض اليوم الثلاثاء في المزرعة والأسواق

منتخب مصر

الأقدمية تحكم.. المنتخب يكشف سر ارتداء مصطفى شوبير قميص الشناوي

الشناوي

تعظيم سلام.. نجم الزمالك يشيد بالأهلي بعد تجديد عقد الشناوي

الطقس

شبورة وأمطار ودرجات حرارة مفاجئة.. الأرصاد تكشف حالة الطقس الأيام المقبلة

بعوض الزاعجة المسبب لحمى الضنك

إصابات قياسية.. فلوريدا تعلن الطوارئ الصحية لمواجهة تفشي حمى الضنك

ترشيحاتنا

شوبير

حارس من ذهب.. أرقام وبطولات أحمد شوبير مع الأهلي في عيد ميلاده

البرازيل

رافينيا وفينيسيوس يقودان هجوم البرازيل أمام أستراليا وديا

محمد عبد المنعم

غضب إبراهيم حسن وتأخر أتوبيس المنتخب.. تفاصيل أزمة محمد عبد المنعم

بالصور

اقتصادي وبدون مواد حافظة.. طريقة عمل ناجتس الفراخ البيتي

.طريقة الناجتس البيتى
.طريقة الناجتس البيتى
.طريقة الناجتس البيتى

بدون مواد الحافظة واقتصادى.. طريقة عمل ناجتس الفراخ البيتي

.طريقة الناجتس البيتى
.طريقة الناجتس البيتى
.طريقة الناجتس البيتى

جلطة القلب لا تبدأ دائمًا بألم شديد.. علامات قد يفاجئك ظهورها

جلطة القلب لا تبدأ دائمًا بألم شديد.. علامات قد يفاجئك ظهورها
جلطة القلب لا تبدأ دائمًا بألم شديد.. علامات قد يفاجئك ظهورها
جلطة القلب لا تبدأ دائمًا بألم شديد.. علامات قد يفاجئك ظهورها

تطعيم الحصبة الألمانى مش رفاهية.. اعرفي أهميته وموعده

تطعيم الحصبة الالمانى مش رفاهية.. اعرفي أهميته و موعده
تطعيم الحصبة الالمانى مش رفاهية.. اعرفي أهميته و موعده
تطعيم الحصبة الالمانى مش رفاهية.. اعرفي أهميته و موعده

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمد عسكر - استشارى نظم المعلومات والأمن السيبراني

د.محمد عسكر يكتب: الذكاء الاصطناعي بين هاجس الخطر وصراع الهيمنة

منى أحمد

منى أحمد تكتب: عبد الناصر.. الفكرة لا تموت

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: تطوير التعليم 4.. نحو إعداد طالب منضبط ومتفوق

نورهان حشاد

نورهان حشاد تكتب: على عتبات الفجر البِكر.. حكاية روح واجهت طوفان القلق بكلمتين

مجدي أبوزيد

مجدي أبوزيد يكتب: فكر قبل ما تصدق.. صناعة الوعي داخل مدرجات الجامعة

المزيد