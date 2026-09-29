وكيل صحة البحر الأحمر يتفقد مستشفى سفاجا ويتابع انتظام الخدمات الطبية

أجرى الدكتور إسماعيل العربي، وكيل وزارة الصحة بالبحر الأحمر، جولة تفقدية داخل مستشفى سفاجا المركزي، لمتابعة انتظام العمل والاطمئنان على مستوى الخدمات الطبية والعلاجية المقدمة للمرضى، إلى جانب الوقوف ميدانيًا على احتياجات الأقسام المختلفة.

وشملت الجولة عددًا من الأقسام الحيوية بالمستشفى، من بينها الاستقبال والطوارئ، والأقسام الداخلية، والعناية المركزة، والحضانة، ووحدة الغسيل الكلوي، حيث تابع وكيل وزارة الصحة سير العمل وانتظام تقديم الخدمات، وراجع مستوى الأداء، مع رصد أي ملاحظات أو احتياجات للعمل على التعامل معها وتلافيها.

رافق وكيل الوزارة ، خلال الجولة كل من الدكتورة رشا عادل، مدير عام إدارة الطب العلاجي، والدكتور أحمد جلال، مدير إدارة المستشفيات، والدكتورة هدى إبراهيم، مدير المكتب الفني بالمديرية، وكان في استقبالهم الدكتور محمد أسامة، مدير مستشفى سفاجا المركزي.

توجيهات بتوفير الأدوية والمستلزمات الطبية

وخلال الزيارة، عقد الدكتور إسماعيل العربي اجتماعًا مع رئيس قسم الصيدلة بالمستشفى، تناول خلاله موقف احتياجات الأقسام من الأدوية والمستلزمات الدوائية.

وشدد وكيل وزارة الصحة ، على ضرورة المتابعة المستمرة للاحتياجات وسرعة توفير أي نواقص، بما يضمن استمرار تقديم الخدمة الطبية للمرضى، وعدم وجود معوقات تتعلق بتوافر الأدوية والمستلزمات اللازمة للأقسام.

متابعة إجراءات تسليم وتسلم الحالات بين فرق التمريض

كما عقد وكيل الوزارة اجتماعًا مع رؤساء هيئة التمريض بالمستشفى، لمناقشة عدد من الموضوعات المرتبطة بآليات العمل، مؤكدًا أهمية الالتزام الدقيق بإجراءات تسليم وتسلم الحالات بين فرق التمريض المختلفة.

وتناولت المناقشات أهمية نقل المعلومات الخاصة بالمرضى بصورة دقيقة بين الفرق المتعاقبة، بما يدعم استمرارية الرعاية الطبية ويرفع مستوى الأمان أثناء التعامل مع الحالات داخل المستشفى.

وأكد الدكتور إسماعيل العربي أهمية استمرار الجولات والمتابعة الميدانية لأقسام المستشفى، مع سرعة رصد الملاحظات والتعامل مع الاحتياجات، والعمل بصورة جماعية بين مختلف الفرق الطبية والإدارية والتمريضية، بما يسهم في تحسين الأداء والارتقاء بمستوى الخدمات الصحية المقدمة لأهالي سفاجا.