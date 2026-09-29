قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
شاهد.. بن جفير وزوجته يطلقان النار على صور السنوار ونصر الله
نائب رئيس المصلحة: خصم 25% على الضريبة العقارية قبل 30 سبتمبر
يتقدمهم بن غفير.. المستوطنون الإسرائيليون يقتحمون المسجد الأقصى والحرم الإبراهيمي
«لبحث التعاون ودعم الأمن المائي».. وزير الري يصل روما للمشاركة في المنتدى الأورومتوسطي 2026
المباراة مش سهلة.. سفير مصر في جنوب السودان يكشف أجواء مواجهة الفراعنة
احلموا بالاحتراف.. حسام غالي يطالب اللاعبين الشباب بتغيير تفكيرهم
تاريخ مواجهات منتخب مصر وجنوب السودان في تصفيات أمم أفريقيا 2027
استشهاد فلسطينيين وإصابة آخرين جراء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة
هل يجوز الصلاة على النبي في السجود؟.. أمين الفتوى يوضح
هل يرحل عن الأهلي؟.. ياسر إبراهيم على ردار العين الإماراتي
"نصب واحتيال".. إدارة شبرا الخيمة التعليمية تنفي إطلاق حملات لجمع تبرعات للمدارس
كوارث التضخم.. أستراليا ترفع أسعار الفائدة إلى أعلى مستوى في 15 عامًا
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

بتكلفة 19 مليون جنيه.. شبكة مياه لإنهاء معاناة أهالي تقسيم النور بالبحر الأحمر

صورة موضوعية
صورة موضوعية
ابراهيم جادالله

تفقد اللواء مهندس بهاء عبد المنعم سيد الأهل، رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالبحر الأحمر، أعمال تنفيذ المرحلة الأولى من شبكة مياه تقسيم النور، والتي تبلغ تكلفتها 19 مليون جنيه، لمتابعة معدلات التنفيذ على الطبيعة والوقوف على الموقف الفعلي للمشروع.

وشدد رئيس الشركة خلال الجولة على ضرورة الالتزام بالبرنامج الزمني المحدد لتنفيذ الأعمال، وسرعة الانتهاء منها تمهيدًا لتوصيل مياه الشرب إلى سكان المنطقة، في إطار خطة الشركة لتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين والتوسع في دعم شبكات مياه الشرب.

متابعة محطة تعبئة السيارات

كما تفقد اللواء بهاء عبد المنعم محطة تعبئة السيارات، لمتابعة انتظام سير العمل والتأكد من استقرار منظومة التشغيل.

وشملت الجولة متابعة الإجراءات المنظمة لعملية نقل وتوصيل مياه الشرب من خلال سيارات نقل المياه، والتأكد من انتظام المنظومة بما يضمن وصول المياه إلى المواطنين بصورة منتظمة وآمنة.

وأكد رئيس شركة مياه البحر الأحمر استمرار المتابعة الميدانية لمشروعات مياه الشرب، إلى جانب مراقبة منظومة نقل المياه بالسيارات، لضمان كفاءة التشغيل وتحسين مستوى الخدمة المقدمة للمواطنين.

البحر الأحمر الغردقة مدينة الغردقة محافظة البحر الأحمر

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مصطفى مدبولي

الحكومة تزف أخبارا سارة للمواطنين خلال الشهر المقبل بعد توجيهات الرئيس

مجلس النواب

كفاية ضغط على الأطفال.. نواب يدقون ناقوس الخطر بشأن مناهج الابتدائي

تراجع أسعار الذهب في مصر والدول العربية اليوم

تراجع جماعي يضرب أسعار الذهب في الدول العربية اليوم.. والجنيه الذهب يخسر بقوة

حسام حسن

جلسة خاصة انتهت بالأحضان.. كواليس ما حدث بين حسام حسن وصلاح بعد أنجولا

الخطوبة

حكم استرداد الخاطب تكاليف الخطوبة والشبكة عند فسخها.. الإفتاء تحسم الجدل

كريستيانو رونالدو

جيسوس يفاجئ رونالدو بقرار جديد.. تفاصيل أزمة الاتفاق بين مدرب النصر وقائده

محمد بن زايد و نتنياهو

بن زايد و نتنياهو يبحثان العلاقات الثنائية بين الإمارات وإسرائيل

الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني

هشام يكن: مش خايف من موسيماني وقادر أرد له القاضية

ترشيحاتنا

بي واي دي شارك 6

تحقيق جديد يكشف مدى سهولة اختراق السيارات المتصلة بالإنترنت

Xiaomi 18 Pro

هاتفا Xiaomi 18 Pro و18 Pro Max.. سر حرف غير أداء الكاميرا الرئيسية تماما

تطبيق واتساب

تطبيق واتساب يغير واجهته على أندرويد بالكامل.. فما شكل التعديلات الجديدة؟

بالصور

شعر الذقن عند النساء.. متى يصبح خطراً على صحتها؟

شعر الذقن عند النساء
شعر الذقن عند النساء
شعر الذقن عند النساء

قبل ما تستخدمي دواء للبرد.. أعراض بسيطة تكشف إنك محتاجة علاج حساسية

قبل ما تستخدمي دواء للبرد.. أعراض بسيطة تكشف إنك محتاجة علاج حساسية
قبل ما تستخدمي دواء للبرد.. أعراض بسيطة تكشف إنك محتاجة علاج حساسية
قبل ما تستخدمي دواء للبرد.. أعراض بسيطة تكشف إنك محتاجة علاج حساسية

إمام عاشور يحتفل بعيد ميلاد زوجته فى لحظات رومانسية

إمام عاشور يحتفل بعيد ميلاد زوجته فى لحظات رومانسية
إمام عاشور يحتفل بعيد ميلاد زوجته فى لحظات رومانسية
إمام عاشور يحتفل بعيد ميلاد زوجته فى لحظات رومانسية

بتصحى بتعطس كل يوم؟.. 5 أسباب مرتبطة بالجو وغرفة النوم

بتصحى بتعطس كل يوم؟
بتصحى بتعطس كل يوم؟
بتصحى بتعطس كل يوم؟

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمد عسكر - استشارى نظم المعلومات والأمن السيبراني

د.محمد عسكر يكتب: الذكاء الاصطناعي بين هاجس الخطر وصراع الهيمنة

منى أحمد

منى أحمد تكتب: عبد الناصر.. الفكرة لا تموت

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: تطوير التعليم 4.. نحو إعداد طالب منضبط ومتفوق

نورهان حشاد

نورهان حشاد تكتب: على عتبات الفجر البِكر.. حكاية روح واجهت طوفان القلق بكلمتين

مجدي أبوزيد

مجدي أبوزيد يكتب: فكر قبل ما تصدق.. صناعة الوعي داخل مدرجات الجامعة

المزيد