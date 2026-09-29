بتكلفة 19 مليون جنيه.. شبكة مياه لإنهاء معاناة أهالي تقسيم النور بالبحر الأحمر

تفقد اللواء مهندس بهاء عبد المنعم سيد الأهل، رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالبحر الأحمر، أعمال تنفيذ المرحلة الأولى من شبكة مياه تقسيم النور، والتي تبلغ تكلفتها 19 مليون جنيه، لمتابعة معدلات التنفيذ على الطبيعة والوقوف على الموقف الفعلي للمشروع.

وشدد رئيس الشركة خلال الجولة على ضرورة الالتزام بالبرنامج الزمني المحدد لتنفيذ الأعمال، وسرعة الانتهاء منها تمهيدًا لتوصيل مياه الشرب إلى سكان المنطقة، في إطار خطة الشركة لتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين والتوسع في دعم شبكات مياه الشرب.

متابعة محطة تعبئة السيارات

كما تفقد اللواء بهاء عبد المنعم محطة تعبئة السيارات، لمتابعة انتظام سير العمل والتأكد من استقرار منظومة التشغيل.

وشملت الجولة متابعة الإجراءات المنظمة لعملية نقل وتوصيل مياه الشرب من خلال سيارات نقل المياه، والتأكد من انتظام المنظومة بما يضمن وصول المياه إلى المواطنين بصورة منتظمة وآمنة.

وأكد رئيس شركة مياه البحر الأحمر استمرار المتابعة الميدانية لمشروعات مياه الشرب، إلى جانب مراقبة منظومة نقل المياه بالسيارات، لضمان كفاءة التشغيل وتحسين مستوى الخدمة المقدمة للمواطنين.