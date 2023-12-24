الكشف على 1343 حالة مرضية فى قافلة طبية بكفر شكر

نظمت مديرية الشئون الصحية بالقليوبية قافلة طبية بقرية المنشأة الكبرى بكفر شكر وذلك فى إطار مبادرة رئيس الجمهورية "حياة كريمة"، وتحت رعاية الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان، واللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية.



وقال الدكتور حمودة الجزار وكيل وزارة الصحة بالقليوبية أن القافلة ضمت 8 تخصصات طبية هى : (باطنة - أطفال - أسنان - نساء - تنظيم أسرة -رمد – جراحة - جلدية)، وشارك فيها نخبة من الأطباء والصيادلة والتمريض، حيث تم توقيع الكشف الطبي على 1343 مريضا من أهالي المنطقة، وتم صرف العلاج مجانا بالكامل لهم، وتحويل بعض الحالات إلى المستشفيات التابعة للمديرية لاستكمال الفحوصات أو عمل تدخلات طبية أخرى واستصدار قرارات العلاج على نفقة الدولة.



من جانبها أكد الدكتورة مفيدة رجاء منسق عام القوافل العلاجية بالقليوبية، إنه تم إجراء التحاليل الطبية بمعمل الدم بالقافلة وبمعمل الطفيليات، إلي جانب الأشعة السينية، علاوة علي الكشف المبكر عن الضغط والسكر للمترددين، كما قامت القوافل بإجراء التثقيف الصحي للمترددين من أهالي المنطقة في عدد من الموضوعات.