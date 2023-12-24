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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

انسحاب قوات الاحتلال من مخيم نور شمس بعد اشتباكات عنيفة في طولكرم

قوات الاحتلال
قوات الاحتلال

بعد اشتباكات عنيفة بين الجيش الصهيوني والمقاومين في الضفة الغربية المحتلة اضطر الجيش الصهيوني إلى التراجع وترك مواقعه بعدما كان يهدف إلى القيام بجولة تخريبية جديدة، وفق ما ذكرت صحف فلسطينية.

وفي ظل عدم الرضوخ من قبل الفلسطينيين للاحتلال  ومواجهته مقاومة شرسة اضطر الاحتلال إلى الانسحاب الكامل بكل قواته من مخيم نور شمس.


لكنه انسحب أيضا بعدما قام  بتدمير واسع في المخيم ووصول إصابتين لمستشفى الشهيد ثابت ثابت الحكومي في مدينة طولكرم.


وجرت اشتباكات عنيفة وانفجارات عدة بعبوات بآليات عسكرية إسرائيلية كانت تقتحم مخيم طولكرم في الضفة الغربية.

يأتي ذلك فيما اقر الجيش الإسرائيلي بمقتل 485 جنديا وضابطا منذ بداية الحرب بينهم 158 قتلوا منذ بدء العملية البرية على غزة.

 

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