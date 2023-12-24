دار الإفتاء تُصدر كتاب دليل الأسرة لاستقرار الحياة بين الزوجين.. تفاصيل

كشف الشيخ عبد الحميد الأطرش، رئيس لجنة الفتوى الأسبق بالأزهر الشريف عن تفاصيل كتاب "دليل الأسرة"، الذي تم إصداره من قبل دار الإفتاء من أجل استقرار الحياة بين الزوجين.



وقال “الأطرش” خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “صباح الورد”، المذاع عبر فضائية “تن”، اليوم الأحد، إن الحياة الزوجية مقدسة ولها كيانها، حيث أولى الإسلام اهتمامًا بالغًا للأسرة، كونها تعد الخلية الأولى في المجتمع، معقبًا أنها إذا صلحت صلح المجتمع كله وإذا فسدت فسد المجتمع كله.



وأضاف الشيخ عبد الحميد الأطرش، رئيس لجنة الفتوى الأسبق بالأزهر الشريف أن الأسرة في بدايتها ينبغي أن تُبنى على أسسًا سليمة، وكلًا من الزوجين يجب أن يتغافل عن هفوات شريكه لتجنب حدوث المشكلات.