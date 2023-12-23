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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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ديني

تطبيق الحرم الذكي.. كواليس لقاء رئيس جامعة الأزهر بعمداء كليات الوجه البحري

لقاء رئيس جامعة الأزهر
لقاء رئيس جامعة الأزهر مع عمداء الكليات

التقي الدكتور سلامة داود، رئيس جامعة الأزهر، والدكتور محمد فكري خضر، نائب رئيس الجامعة لفرعي البنات والوجه البحري، بعمداء ووكلاء كليات قطاع الوجه البحري، في مبنى كلية اللغة العربية جامعة الأزهر بالزقازيق، برئاسة الدكتور سعيد الهلالي، عميد الكلية.

وأوضح رئيس جامعة الأزهر، أن الهدف من وراء هذا الاجتماع هو المتابعة الدائمة والمستمرة التي أحرص عليها دائمًا؛ للوقوف على التحديات التي تواجه العملية التعليمية في جميع كليات الجامعة بالقاهرة والأقاليم.

واستمع رئيس الجامعة لعمداء الكليات حول التحديات التي تواجه الكليات التي لم تحصل على شهادة الاعتماد من الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد التابعة لمجلس الوزراء.

وتضمن الاجتماع، مناقشة آلية تطبيق الحرم الذكي لجميع كليات الوجه البحري.

وشهد الاجتماع بحث توفير “مراكز خدمات طلابية” داخل الكليات بالطرق القانونية؛ للحيلولة دون استغلال الطلاب عن طريق المراكز الخاصة خارج الجامعة.

كما جرى استعراض المشاكل المتعلقة بالوحدات الحسابية؛ للنظر في عدم صرف مكافأة اللجان العلمية.

وفي ختام الاجتماع، وجه رئيس الجامعة بعقد هذا اللقاء بشكل دوري، كما شكر الدكتور محمد فكري خضر نائب رئيس الجامعة لفرعي البنات والوجه البحري، على الجهود الطيبة التي تُبذل من أجل النهوض والارتقاء بكليات الجامعة في فرعي البنات والوجه البحري.

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