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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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جامعة حلوان خلال 2023| تحرير 15294 مواطنا من الأمية.. وندوات توعوية بأهمية المشروع القومي

جامعة حلوان
جامعة حلوان

جامعة حلوان خلال عام 2023 

- حملة “ نحو اسرة بلا امية ” 

- ندوات التوعوية بالمشروع القومي لمحو الأمية تحقيقا لاهداف التنمية 

- تحرير 15294 مواطنا من الأمية  

 

نظمت  جامعة حلوان خلال عام ٢٠٢٣ العديد من فصول محو الأمية، كما نطمت  العديد من الندوات التوعوية بكافة كليات الجامعة للتوعية بأهمية المشروع في تنمية المجتمع وتشجيع الطلاب على المشاركة به، وذلك ضمن الأنشطة الاجتماعية و التي من أهدافها نشر ثقافة العمل التطوعي بين الطلاب.

وذلك تحت رعاية الدكتور السيد إبراهيم قنديل رئيس جامعة حلوان، وريادة الدكتور وليد محمد السروجي نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، إشراف عام الدكتور أحمـد عبد الرشيد حسين المنسق والمشرف العام على المشروع القومي لمحو الأمية على مستوى الجامعة ووكيل كلية التربية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة سابقاً.

وكشفت جامعة حلوان أنه تم  تحرير عدد 15294 مواطنا ومواطنة من الأمية على مدار عشرة دورات امتحانية متتالية في ثلاثة عشر محافظة من محافظات مصر بالتعاون مع الهيئة العامة لتعليم الكبار بفروعها واداراتها المختلفة، بالإضافة إلى إنشاء مركز للمشروع القومي لمحو الأمية تابع لقطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة بمبنى رئاسة الجامعة، من أجل استدامة تعظيم جهود جامعة حلوان العريقة في تحرير أبناء الوطن من الأمية في المناطق الجغرافية المحيطة بها والمناطق الأكثر احتياجاً، هذا بالإضافة إلى تشكيل لجنة تنسيقية عليا لادارة فعاليات المشروع القومي لمحو الأمية على مستوى الجامعة، وتوسيع خطة مشاركة جامعة حلوان في المشروع القومي لمحو الأمية بالتنسيق والتعاون مع إدارات الكليات المشاركة وادارات الهيئة العامة لتعليم الكبار بموجب بروتوكول التعاون المبرم بين جامعة حلوان والهيئة العامة تعليم الكبار.


كما اطلقت جامعة حلوان حملة (نحو أسرة بلا أمية) بكليات الجامعة لتشجيع الطلاب والطالبات للالتحاق بالمشروع القومي لمحو الأمية وتحرير أفراد أسرهم الذين لا يجيدون القراءة والكتابة من الأمية، وتعظيم جهود جامعة حلوان في مجال تحرير المواطنين من الأمية في المناطق الجغرافية المحيطة بها والمحافظات والمراكز والقرى التي يقيم فيها الطلاب للمساهمة في تحقيق رؤية مصر بلا أمية (الجمهورية الجديدة مصر 2030)

تهدف الحملة إلى وضع خطوات إجرائية لدمج طلاب/طالبات جامعة حلوان للالتحاق بالمشروع القومي لمحو الأمية ، الذي يتبناه المجلس الأعلى للجامعات الموقر ، وبما يساعد علي تحقيق رسالة الجامعة في مجال خدمة المجتمع وتنمية البيئة من خلال:
1) تعميق ثقافة التطوع والعطاء لدى أبناء جامعة حلوان (الطلاب- الطالبات) للمساهمة في تحرير بعض أفراد أسرهم وأقاربهم من الأمية بالقرى والمحافظات والمراكز التي يقيمون فيها ، لاسيما خلال فترة الاجازة الصيفية واجازة نصف العام .

2) إعداد كوادر من المتطوعين (أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة ) لتدريب الطلاب وتأهيلهم للالتحاق بالمشروع القومي لمحو الأمية.
3) المساهمة في محو أمية أفراد الأسرة المصرية بالمجتمع المحلي بالمناطق العشوائية الموجودة بمدينة حلوان وضواحيها ، وتقديم خدمات تنموية وتوعوية بالتنسيق بين كليات الجامعة والجهات المعنية
4) المساهمة في تقليص نسبة الأمية بالمناطق المذكورة بالتعاون مع الهيئة العامة لتعليم الكبار
5) المساهمة في الحد من تسرب المتعلمين بمراحل التعليم الأساسي بالمناطق المحيطة بجامعة حلوان

تستهدف الحملة المواطنين أفراد أسر وأقارب طلاب الجامعة بالكليات المشاركة في الحملة ، ممن لا يُجيدون القراءة والكتابة والعمليات الحسابية البسيطة بالقرى والمحافظات والمراكز المختلفة ممن تتراوح أعمارهم ما بين (16- 55) سنة

تتحدد محاور تنفيذ حملة جامعة حلوان تحت مسمى (نحو أسرة بلا أمية) ، لتعظيم جهودها في مجال تحرير المواطنين من الأمية في المناطق الجغرافية المحيطة ، ولزيادة تفعيل التحاق الطلاب بالمشروع القومي لمحو الأمية وفقاً لبروتوكول التعاون المبرم بين الجامعة والهيئة العامة لتعليم الكبار ، من خلال المحاور التالية:

1. عقد العديد من الندوات التعريفية بالحملة وأهدافها في مختلف كليات الجامعة ، بعد مخاطبة السادة العمداء والوكلاء بكل كلية مشاركة ، عقب الموافقة على الحملة بالمجالس الحاكمة بالجامعة.

2. عقد البرامج والورش التدريبية لتدريب الطلاب للالتحاق بالحملة ، بعد مخاطبة السادة العمداء والوكلاء بكل كلية مشاركة.
3. ارشاد وتوجيه الطلاب للتواصل مع وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع والفريق التنفيذي بكل كلية ، أو مع الادارات المعنية بالهيئة العامة لتعليم الكبار لتسجيل الفصول ، طبقاً لبروتوكول التعاون المبرم بين الجامعة والهيئة العامة لتعليم الكبار ، بمحافظات القاهرة والجيزة والقليوبية وباقي المحافظات التي يقيم فيها الطلاب/ الطالبات وتذليل الصعوبات التي تواجههم أولاً بأول .
4. قيام الفريق التنفيذي للحملة بكل كلية مشاركة ، بالاتصال والتواصل الدائم مع المنسق والمشرف العام على المشروع القومي لمحو الأمية على مستوى الجامعة والمسئول عن تنفيذ الحملة . تمهيدا لتقديم تقرير عن انجازات كل كلية في أنشطة الحملة أولاً بأول ، للعرض على اجتماع اللجنة التنسيقية العليا لمتابعة تنفيذ المشروع على مستوى الجامعة ، وعلى مجلس شئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.

الدكتور السيد ابراهيم قنديل رئيس جامعة حلوان الهيئة العامة لتعليم الكبار الأنشطة الاجتماعية Jobs Education المشروع القومي لمحو الأمية

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