ربيع يبحث سبل الارتقاء بمراكز التدريب الفني التابعة للهيئة

تفقد الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس، واللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، والدكتور عمرو بصيلة رئيس الإدارة المركزية لتطوير التعليم الفني بوزارة التربية والتعليم، مركز التدريب الفني التابع لهيئة قناة السويس، بمحافظة بورسعيد.

يأتي ذلك في إطار التعاون المثمر وتكامل الجهود بين هيئة قناة السويس ووزارة التربية والتعليم سعيا للارتقاء بجودة التعليم الفني بمراكز التدريب التابعة للهيئة وتطويرها على النحو الأمثل.

شملت الجولة التفقدية الفصول الدراسية، ومجمع ورش المركز المتنوعة، ومعامل الكمبيوتر، وغرف الإقامة، والملاعب الرياضية.

ثم استعرض الفريق ربيع استراتيجية الهيئة لتطوير مراكز التدريب الفني التابعة لها "الأبرانتيه" والجهود المبذولة لرفع كفاءة الكوادر الفنية بالهيئة من خلال الاهتمام بجودة التعليم والتدريب المستمر بما يضمن إكساب الطلاب المهارات والمعارف اللازمة لسوق العمل وبما يواكب التطور التكنولوجي المتسارع في مجال صناعة النقل البحري.

وأوضح الفريق ربيع أن استراتيجية التطوير تمتد لتشمل إعادة تأهيل المدربين وتطوير المناهج الدراسية وإعادة تأهيل الورش والمعامل وإضافة أنشطة فنية جديدة تواكب احتياجات سوق العمل، فضلا عن الاعتماد الدولي لبعض الشهادات

وأكد رئيس الهيئة استعداد الهيئة الدائم للتعاون والتنسيق المشترك مع وزارة التربية والتعليم لتطوير الخدمات التعليمية المقدمة من خلال المدارس والمراكز التدريبية التابعة لها في إطار الدور الخدمي للهيئة تجاه العاملين ومسئوليتها المجتمعية بمنطقة القناة وبما يلبي الاحتياجات التنموية.

من جانبه، أكد اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد أن المحافظة تولي اهتمام كبيرا بتشجيع التعليم الفني حيث تمتلك المحافظة العديد من المدارس الفنية والتي تشهد مؤخرا إقبالا متزايدا من الطلاب في ضوء تزايد المتطلبات المختلفة للقطاعات الصناعية.

وأشار محافظ بورسعيد إلى التجربة الناجحة للمحافظة في مواكبة المتطلبات التكنولوجية الحديثة واحتياجات سوق العمل والتي أثمرت خلال الآونة الأخيرة عن افتتاح أحدث مدرستين فنيتين وهما المدرسة التكنولوجية التطبيقية ببورسعيد ومدرسة حقل ظهر.

فيما أعرب الدكتور عمرو بصيلة رئيس الإدارة المركزية لتطوير التعليم الفني بوزارة التربية والتعليم عن سعادته لتواجده في هذا الصرح التعليمي الهام، مشيرا إلى أهمية الارتقاء بمستوى التعليم الفني بمراكز التدريب التابعة للهيئة لما لها من مردود إيجابي على رفع كفاءة العنصر البشري من الفنيين في المجالات المختلفة بترسانات وشركات الهيئة.

وأكد رئيس الإدارة المركزية لتطوير التعليم الفني بوزارة التربية والتعليم إلى أن استراتيجية الدولة لتطوير التعليم الفني تعتمد على مراعاة الجوانب الأساسية للعملية التعليمية ابتداء من اعتماد مناهج قائمة على التدريب واكتساب المعارف المختلفة ومهارات السوق، بالإضافة إلى تدريب المعلمين، والعمل على تغيير الصورة النمطية السلبية عن التعليم الفني.





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