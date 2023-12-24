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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

تأجيل محاكمة المتهمين بقتل شخص في بنها لـ فبراير المقبل للمرافعة

محكمة
محكمة

قررت محكمة جنايات بنها، الدائرة الثامنة، برئاسة المستشار محمد شاهين خلف الله رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين وائل السيد الشيوي، وأحمد غنيم حامد، وأحمد حسني حمادة، وأمانة سر محمد طايل، تأجيل محاكمة مبلط سيراميك وعاطل، لاتهامهم بقتل شخص في مشاجرة لخلافات بينهم ببنها في محافظة القليوبية، لجلسة اليوم الثالث من دور شهر فبراير المقبل للمرافعة.
وتضمن أمر إحالة المتهمين إلى محكمة الجنايات أنه في غضون شهر مارس من العام الجاري قام كل من "عبد الله ا.ع" 42 سنة مبلط سيراميك و"محمود م.ع"، عاطل، بقتل المجني عليه "محمد ج ح"، عامل عمدا مع سبق الإصرار بأن عقدوا العزم على قتله بواسطة سلاح أبيض "مطواة".
وتابع أمر الإحالة، أن المتهم الأول عاجل المجني عليه بلكمة بالوجه فأحدث إصابته بالفم فأتبعه بإشهار سلاح أبيض "مطواة" في وجهه ملوحًا به في مواجهته وانهال عليه ضربا وكان ذلك حال تواجد المتهم الثاني على مسرح الجريمة للشد من أزره بأن أعقبه برشق المجني عليه بالحجارة فأحدثوا به إصاباته الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية المرفق والتي أودت بحياته.
وأوضح أمر الإحالة أن المتهمين حازا وأحرزا سلاح أبيض بغير ترخيص "مطواة"، كما حازا وأحرزا أداة مما تستعمل في الاعتداء على الأشخاص "حجارة".

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