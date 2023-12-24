الاحتلال يستعر ويعلن استعداده لتوسيع هجومه البري بخان يونس

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد، أن هجومه البري في مدينة خان يونس جنوب غزة مستمر، لافتًا إلى أنه يستعد لتوسيع عمليته هناك.

وأضاف جيش الاحتلال، اليوم الأحد، أنه اعتقل العديد من عناصر حركة حماس، لافتًا إلى حزب الله يواصل توريط سكان لبنان وإخلاء المنطقة الجنوبية من سكانها.

وفي وقت سابق، أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد، مقتل جندي آخر خلال المعارك البرية مع مقاتلي القسام في جنوب قطاع غزة.

ووفقًا لوسائل الإعلام العبرية، فإن هذا الجندي هو الرابع عشر الذي يسقط في قطاع غزة في نهاية الأسبوع الماضي، والخامس الذي يقتل بصاروخ مضاد للدبابات من نوع آر بي جي.

وقال جيش الاحتلال إن الجندي قتل جراء استهداف ناقلة جنود مدرعة من نوع NMR على مشارف خان يونس.

وارتفعت حصيلة القتلى بين صفوف جيش الاحتلال منذ بدء التصعيد في السابع من أكتوبر الماضي إلي 486 قتيلا.

وصباح اليوم أعلن الجيش الإسرائيلي، مقتل 8 جنود وضباط في المعارك الدائرة في قطاع غزة.