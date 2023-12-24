كتائب القسام تعلن قنص 3 جنود إسرائيليين بمخيم جباليا في غزة

أعلنت كتائب القسام، الذراع العسكري لحركة المقاومة الفلسطينية “حماس”، اليوم الأحد، قنص 3 جنود إسرائيليين بمخيم جباليا شمال قطاع غزة.

وفي وقت سابق من اليوم، أعلنت كتائب القسام، أنها فجرت عبوة مضادة للأفراد في قوة إسرائيلية راجلة متوغلة بمنطقة جحر الديك وسط قطاع غزة.

وجاء في بيان القسام، عبر قناتها على "تليجرام": "تمكن مجاهدو القسام من تفجير عبوة مضادة للأفراد في قوة صهيونية راجلة متوغلة في منطقة جحر الديك وسط قطاع غزة وأكد مجاهدونا مقتل 6 جنود صهاينة وإصابة آخرين".

وأضافت: "استهدفنا دبابة ميركافا صهيونية بقذيفة "الياسين 105" في حي القصاصيب بمخيم جباليا شمالي قطاع غزة".