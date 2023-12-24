القسام تستهدف دبابة إسرائيلية بقذيفة الياسين وتكبد الاحتلال خسائر فادحة

قالت كتائب القسام، اليوم الأحد: "استهدفنا دبابة ميركافا صهيونية بقذيفة "الياسين 105" في حي القصاصيب بمخيم جباليا شمالي قطاع غزة".

كان قد أعلن الجيش الإسرائيلي، أن بلغ إجمالي عدد القتلى في صفوفه منذ بدء التصعيد في السابع من أكتوبر الماضي الي 485 قتيلًا.

وذلك بعد أن أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم الأحد، مقتل 8 جنود وضباط في المعارك الدائرة في قطاع غزة.

وقالت هيئة البث الإسرائيلية، اليوم الأحد ، إن وزير الدفاع الإسرائيلي غالانت تحدث هاتفيا مع وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن بشأن المضي قدما لإجراء صفقة الرهائن".

وقال المكتب الإعلامي الحكومي في غزة السبت، إنه وثق 2600 حالة اعتقال على أيدي القوات الإسرائيلية، منذ بداية الحرب على غزة في 7 أكتوبر، بينهم 40 طبيباً وثمانية صحفيين.