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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

محلل اقتصادي: عام 2024 سيشهد بعض التباطؤ الاقتصادي

الاقتصاد العالمى
الاقتصاد العالمى

قال المحلل الاقتصادي عاصم منصور، إن هناك بعض التباطؤ الاقتصادي سيشهده العام 2024، حيث من المتوقع أن نشهد معدلات عالية لخفض الفائدة، وسيستفيد الدولار الأمريكي في النصف الثاني من 2024، ولكن في النصف الأول قد يشهد تراجعا بسبب تراجع المستثمرين.

وأضاف خلال مداخلة مع قناة "إكسترا نيوز"، أن حركة الاستثمار العالمية، قد تشهد تباطُئا؛ بسبب التوتر الذي يسيطر على الكثير من دول العالم.

الأسھم طويلة المدى

أشار المحلل الاقتصادي، إلى أن الاستثمارات ستتجه إلى الأسهم طويلة المدى، بالإضافة إلى أن هناك بعض الأحداث التي قد تحدد وجهة المستثمرين، مثل الذهب الذي سيجذب العديد منهم.

ولفت إلى أن صناديق الاستثمار العالمية، قد تتجه للاستثمار في الذهب في النصف الأول من عام 2024، وبعد ذلك تتحول في الاستثمار في الدولار في النصف الثاني من العام.

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