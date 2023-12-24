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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الكاثوليك في الخليج يعلقون احتفالاتهم بعيد الميلاد تضامنا مع غزة

صدى البلد

في عرض مؤثر للتضامن مع الشعب الفلسطيني، قرر السريان الكاثوليك في الخليج العربي والبصرة وقف احتفالات عيد الميلاد هذا العام.

وقد اختار المجتمع، الذي يعبر عن حزنه واحترامه للأرواح التي فقدت في غزة، فلسطين، التخلي عن الاحتفالات التقليدية خلال موسم العطلات.

جاء القرار عبر بيان للنيابة البطريركية للسريان الكاثوليك، أعربت فيه عن التعازي والمساندة لضحايا المأساة الأخيرة في بغديدا – الحمدانية. واعتبر المجتمع قرارهم بمثابة علامة تضامن مع العائلات المكلومة وكبادرة احترام لدماء الشهداء في غزة.

 

جاء في البيان: "نتقدم بالتهنئة بمناسبة عيد الميلاد المجيد إلى كل أهل البصرة الطيبين وأعضاء كنيستنا في الخليج العربي وجميع المؤمنين، ونود أن نعلمكم بقرارنا الاعتذار عن استقبال التهاني والمهنئين هذا العام تضامناً مع ألم وحزن أهالي ضحايا بغديدا – الحمدانية، واحتراماً وتقديراً لدماء الشهداء في غزة فلسطين. 

ودعا البيان إلى شفاء البشرية جمعاء، خاصة في الشرق المضطرب، وحث على السلام والأمن في جميع أنحاء العالم. وأعرب عن الأمل في التوافق والعدالة والرحمة، متمنية سنة خير وسلام لجميع العراقيين والمجتمع العالمي.

السريان الكاثوليك الخليج العربي البصرة

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