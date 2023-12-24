عباس شراقي: مصر من أفضل 10 دول عالميا في إنتاجية المحاصيل الزراعية

أكد الدكتور عباس شراقي أستاذ البيولوجيا بجامعة القاهرة، أن الدولة المصرية تولي اهتماما كبيرا بالنشاط الزراعي والصناعي.



وأضاف شراقي، في مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى، مقدمة برنامج صالة التحرير، المذاع على فضائية صدى البلد، مساء اليوم الأحد، أن مصر من أفضل 10 دول عالميا في إنتاجية المحاصيل الزراعية، فمصر تزرع أنواعا مميزة من المحاصيل الزراعية المطلوبة وتصدرها.

وأكمل أستاذ البيولوجيا بجامعة القاهرة، أن الموجات الحارة تؤثر على الغطاء النباتي والإنتاج الحيواني، و نشاط الإنسان ساهم في زيادة معدلات درجة الحرارة.



