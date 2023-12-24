مودرن فيوتشر يخوض تدريبه الأخير قبل مواجهة بيراميدز بكأس السوبر المصري

خاض الفريق الأول لكرة القدم بنادي مودرن فيوتشر تدريبه الأخير مساء اليوم الأحد على ملعب محمد بن زايد بنادي الجزيرة الرياضي بأبو ظبي قبل مواجهة بيراميدز في بطولة كأس السوبر المصري غداً.

ويواجه فريق مودرن فيوتشر نظيره نادي بيراميدز غدًا الإثنين على ملعب محمد بن زايد بنادي الجزيرة الرياضي بأبو ظبي في تمام الساعة الثالثة عصراً بتوقيت مصر والخامسة بتوقيت الإمارات.

جاء مران اليوم قويا وحماسيا وسادت حالة من التفاؤل بين اللاعبين الذين تعهدوا على بذل قصارى جهدهم غداً في مباراة نصف نهائي كأس السوبر امام بيراميدز للتأهل للمباراة النهائية.