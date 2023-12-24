ارتفاع صادرات كوريا الجنوبية من السيارات الصديقة للبيئة

ارتفعت صادرات كوريا الجنوبية من السيارات الصديقة للبيئة خلال أول 11 شهرا من العام الحالي بمقدار 32.5% مقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي، بفضل الطلب العالمي القوي على السيارات الكهربائية.

وبحسب وكالة "يونهاب" للأنباء الكورية الجنوبية، وصل حجم صادرات السيارات الصديقة للبيئة إلى 662,307 وحدات في الفترة من يناير إلى نوفمبر من العام الجاري، مقارنة بـ 499,854 وحدة قبل عام، ووفقا لبيانات حكومية توقعت أن يتجاوز حجم صادرات السيارات الصديقة للبيئة خلال هذا العام بأكلمه 700 ألف وحدة للمرة الأولى على الإطلاق.

صادرات العام الماضي

كان حجم صادرات هذا النوع من السيارات قد وصل العام الماضي في كوريا الجنوبية إلى مستوى قياسي بلغ 554 ألفا، في حين بلغت القيمة أعلى مستوى لها على الإطلاق عند 1.61 مليار دولار.