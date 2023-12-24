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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

تبيض أموال ومخدرات.. النيابة المغربية تؤكد إدانة رئيس نادي الوداد

سعيد الناصيري رئيس
سعيد الناصيري رئيس الوداد المغربي

أكدت النيابة المغربية، اليوم الأحد، التهمة الموجهة لرئيس الوداد سعيد الناصيري، بالاتجار في المخدرات والتواصل مع تاجر معروف من مالي، بالإضافة إلى 24 آخرين.

وكان قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء قد أمر بإيداع الناصيري، وآخرين في السجن الاحتياطي، وذلك وفقا لبيان نائب الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، والذي لم يذكر أسماء باقي المتهمين.


وأمر نفس القاضي الشرطة القضائية المختصة بالأمر بتكثيف التحقيقات مع المشتبهين الآخرين في القضية.

وفي تصريحات لوكالة الأنباء الإسبانية، أشار محامي الناصيري إلى إيداع موكله يوم الجمعة الماضي في سجن عكاشة بالدار البيضاء.

يذكر أنه بالإضافة للناصيري، هناك أيضا رجال شرطة وحرس الدرك متورطين في القضية، كما أنهم يواجهون تهم "التزوير في محاضر رسمية، وعقد اتفاقات تتعلق بحيازة وترويج المخدرات، وتحرير شيك مزور، فضلا عن تبييض الأموال".

النيابة المغربية سعيد الناصيري رئيس الوداد سعيد الناصيري المخدرات الدار البيضاء سجن عكاشة

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