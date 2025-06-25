ترامب: الناتو رفع الإنفاق الدفاعي بفضلي.. وإسرائيل وجهت ضربات قاسية لإيران

أكد الرئيس الأميركي دونالد ترامب، أن الأمين العام لحلف شمال الأطلسي (الناتو) أقر بأن الحلف ما كان ليتوصل إلى قرار رفع الإنفاق الدفاعي إلى 5% من الناتج المحلي الإجمالي، لولا الضغط الذي مارسه ترامب خلال فترة رئاسته.

وأشار ترامب، إلى أن هذه الخطوة تمثل تحولًا كبيرًا في سياسة الناتو الدفاعية، مؤكدًا أنه لعب دورًا محوريًا في دفع دول الحلف نحو تحمل مسؤولياتها العسكرية.

ترامب: حلف الناتو سيرفع الإنفاق الدفاعي إلى 5% ترامب: وقف إطلاق النار بين إيران وإسرائيل يسير بشكل جيد شاهد.. ترامب ينشر فيديو عن قصف إيران بقاذفات بي2

ضربات إسرائيلية قوية ضد الصواريخ الإيرانية

وفي سياق حديثه عن التوترات في الشرق الأوسط، أوضح ترامب أن إسرائيل وجهت ضربات قاسية ضد الصواريخ الإيرانية خلال الأيام الأخيرة، معتبرًا أن هذه الضربات جاءت ردًا على تهديدات متزايدة من جانب طهران.

وقف إطلاق النار بين إيران وإسرائيل يسير بشكل جيد

وحول تطورات الأوضاع بين إيران وإسرائيل، قال ترامب إن وقف إطلاق النار يسير بشكل جيد حتى الآن، مضيفًا أنه يأمل في استمرار هذا التقدم لتجنب المزيد من التصعيد العسكري في المنطقة.

وقال ترامب ، إن الولايات المتحدة قد تنتهي بـإقامة علاقات جيدة مع إيران، مشيرًا إلى أن الطريق لا يزال طويلًا، لكنه لا يستبعد التوصل إلى تفاهمات مستقبلية في حال تغيرت الظروف السياسية.

وشدد ترامب، على أن إيران لن تحصل على سلاح نووي تحت أي ظرف، مؤكدًا أن طهران لن تتمكن من مواصلة تخصيب اليورانيوم، وأن هذا الملف سيبقى محل رقابة دولية مشددة، منعًا لانزلاق المنطقة نحو سباق تسلح نووي.