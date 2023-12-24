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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

غرفة الحبوب: ارتفاع حصة الحكومة من القمح المحلي إلى 5 مليون طن.. فيديو

القمح
القمح

أكد مجدي الوليلي عضو مجلس إدارة غرفة صناعة الحبوب، أن الحكومة المصرية تقوم بجهود كبيرة لتوفير القمح المحلي.

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وقال مجدي الوليلي عضو مجلس إدارة غرفة صناعة الحبوب، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "90 دقيقة"، المُذاع عبر فضائية "المحور"،: "هناك توقعات بارتفاع حجم ما تم دخوله إللى وزارة التموين.. وهناك كميات أكبر يتم تداولها بالسعر الحر".

وأشار: "مصر نجحت في تحقيق مخزون استراتيجي من القمح يفي من 5 لـ أشهر، ولن يؤثر قرار روسيا بوقف التصدير على مصر حتى شهر مايو"، موضحا: "منتصف شهر أبريل سيبدأ موسم الحصاد للقمح المحلي، ومن المتوقع أن يزيد عن العام الماضي بنسبة 15%، وبالتالي ستزيد حصة الحكومة من القمح المحلي لـ 5 مليون طن، مقارنة بـ 4 مليون طن العام الماضي".

أوضح أن البورصة السلعية لا علاقة لها بما تخصصه الحكومة برغيف الخبز المدعوم، حيث يتم توزيع حصص على المطاحن المرتبطة بهيئة السلع التموينية.

 

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