غرفة الحبوب: ارتفاع حصة الحكومة من القمح المحلي إلى 5 مليون طن.. فيديو

أكد مجدي الوليلي عضو مجلس إدارة غرفة صناعة الحبوب، أن الحكومة المصرية تقوم بجهود كبيرة لتوفير القمح المحلي.

وقال مجدي الوليلي عضو مجلس إدارة غرفة صناعة الحبوب، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "90 دقيقة"، المُذاع عبر فضائية "المحور"،: "هناك توقعات بارتفاع حجم ما تم دخوله إللى وزارة التموين.. وهناك كميات أكبر يتم تداولها بالسعر الحر".

وأشار: "مصر نجحت في تحقيق مخزون استراتيجي من القمح يفي من 5 لـ أشهر، ولن يؤثر قرار روسيا بوقف التصدير على مصر حتى شهر مايو"، موضحا: "منتصف شهر أبريل سيبدأ موسم الحصاد للقمح المحلي، ومن المتوقع أن يزيد عن العام الماضي بنسبة 15%، وبالتالي ستزيد حصة الحكومة من القمح المحلي لـ 5 مليون طن، مقارنة بـ 4 مليون طن العام الماضي".

أوضح أن البورصة السلعية لا علاقة لها بما تخصصه الحكومة برغيف الخبز المدعوم، حيث يتم توزيع حصص على المطاحن المرتبطة بهيئة السلع التموينية.