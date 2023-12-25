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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

فوائد زيت النعناع للوجه

صدى البلد

قدمت الدكتورة سوسن غزال خبيرة التغذية عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك ،فوائد زيت النعناع للوجه ..


·إزالة البقع والشوائب عن البشرة. تفتيح البشرة وتوحيد لونها.
·  تخفيف الانتفاخ تحت العينين، ومنع ظهور الهالات السوداء.
·  يحارب حبّ الشباب ويمنع ظهوره.
·  تنظيف الوجه، كما يترك زيت النعناع رائحةً عطريّةً على الوجه طوال اليوم.

خلطات زيت النعناع للوجه ما يلي :-
-   خلطة عصير النعناع المثلّج: يوضع عصير النعناع في المكعّبات الخاصة بالثلج وتجمد، وتدلك بها البشرة.
-    خلطة أوراق النعناع والعسل: تفرم أوراق النعناع جيّداً، وتضاف إليها ملعقة كبيرة من العسل وتخلط جيّداً وتدهن على الوجه، وتترك لمدّة عشر دقائق، ثمّ يغسل الوجه بالماء البارد.
-    خلطة أوراق النعناع وعصير الليمون الحامض: يتمّ نقع أوراق النعناع المفروم في عصير الليمون الحامض لمدّة ربع ساعة على الأقل، ويتم دهنها على البشرة بحذر، ويجب تجنّب اقترابها ودخولها في العينين، وتترك ربع ساعة، ويجب أن يُغسل الوجه بالماء البارد.
-   يمكن دهن زيت النعناع مباشرةً على الوجه وأماكن وجود وانتشار الحبوب والبثور للتخلّص منها نهائياً

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